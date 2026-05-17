國中會考自然科實驗題與長題幹增多 高雄考生：理解與耐性是關鍵

國中會考自然科登場。實驗題與長題幹增多，高雄考生認為理解與耐性是關鍵。（記者黃良傑攝）

國中會考今（17）日第二天第一節自然科登場，高雄考生普遍認為整體難度適中，頗與平時模擬考相近，但題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分，應可鑑別不同程度。

陽明國中林姓考生表示，今年自然科考題出現大量實驗題與圖表判讀題，許多實驗內容為全新情境，課本中未直接出現，作答時必須釐清各項變因對實驗結果的影響，並透過正確判讀圖表找出答案。

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鳳西國中王姓同學認為部分題目文字敘述較長，考生必須仔細閱讀實驗步驟，理解整體實驗設計與架構，才能正確判斷變因並進一步推論，因此邏輯推理與判斷能力相當重要。

鼓山高中國中部王同學也認為「文字變多了」，相較於平時模擬考，題幹敘述更長，閱讀時容易因資訊量較大而產生混淆。

此外，今年考題結合時事內容，例如酸雨議題，利用多次測量取平均值以減少誤差的科學概念，強調實際應用與科學探究能力；同時也出現跨領域題型，內容結合地理與地球科學，包括東北季風、背風面等相關概念，考驗學生統整不同領域知識的能力。

考生黃同學說，考題中最有趣的是本土環境議題，題目利用歷年海岸線變化圖片作為素材，要求考生判讀台灣沿海海岸線向海延伸的趨勢與現象，結合環境變遷與生活經驗，相當具有特色。

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