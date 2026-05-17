為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中會考自然科實驗題與長題幹增多 高雄考生：理解與耐性是關鍵

    2026/05/17 11:52 記者黃良傑／高雄報導
    國中會考自然科登場。實驗題與長題幹增多，高雄考生認為理解與耐性是關鍵。（記者黃良傑攝）

    國中會考自然科登場。實驗題與長題幹增多，高雄考生認為理解與耐性是關鍵。（記者黃良傑攝）

    國中會考今（17）日第二天第一節自然科登場，高雄考生普遍認為整體難度適中，頗與平時模擬考相近，但題目相當重視理解與邏輯判斷，不能只靠死背，必須具備正確觀念與細心閱讀能力，才能拿到高分，應可鑑別不同程度。

    陽明國中林姓考生表示，今年自然科考題出現大量實驗題與圖表判讀題，許多實驗內容為全新情境，課本中未直接出現，作答時必須釐清各項變因對實驗結果的影響，並透過正確判讀圖表找出答案。

    鳳西國中王姓同學認為部分題目文字敘述較長，考生必須仔細閱讀實驗步驟，理解整體實驗設計與架構，才能正確判斷變因並進一步推論，因此邏輯推理與判斷能力相當重要。

    鼓山高中國中部王同學也認為「文字變多了」，相較於平時模擬考，題幹敘述更長，閱讀時容易因資訊量較大而產生混淆。

    此外，今年考題結合時事內容，例如酸雨議題，利用多次測量取平均值以減少誤差的科學概念，強調實際應用與科學探究能力；同時也出現跨領域題型，內容結合地理與地球科學，包括東北季風、背風面等相關概念，考驗學生統整不同領域知識的能力。

    考生黃同學說，考題中最有趣的是本土環境議題，題目利用歷年海岸線變化圖片作為素材，要求考生判讀台灣沿海海岸線向海延伸的趨勢與現象，結合環境變遷與生活經驗，相當具有特色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播