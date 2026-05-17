5年一次「麥寮王船祭」登場 將打造長12公尺巨型王船

五年一次的麥寮王船祭登場，17日麥寮公所與地方宮廟展開「迎王接旨」儀式。（記者李文德攝）

王船信仰是台灣西南沿海重要民間信仰，麥寮鄉中山開元宮暨鎮安宮，每5年會舉辦祭典，今（17）日與鄉公所舉辦2026麥寮王船祭「迎王接旨」儀式。廟方主委許正明表示，將製作長42台尺（約12公尺）王船，耗時4個月，並於農曆10月28日在施厝大排出海口恭送王船。

「迎王接旨」儀式由麥寮鄉長許忠富、開元宮暨鎮安宮主委許正明、縣議員許留賓、吳蕙蘭、鄉代會主席韓青山、麥寮農會理事長林建鴻等人出席。

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許正明表示，王船祭盛行於嘉義東石、布袋與雲林台西、麥寮等地，早期瘴癘瘟疫肆虐，民眾因而舉行醮典祈求遠離災厄，而廟方都會五年舉辦一次王船祭。整個儀式包含「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」及「恭送王船」四個階段，下週的開斧大典後，將請來王船師傅利用約4個月時間，製作長12公尺的木製王船，規模盛大。

許正明指出，目前訂於農曆9月舉辦祈福遶境，將到沙崙後、橋頭、施厝、三盛、許厝等村落徒步遶境，路線長達數十公里，農曆10月28日舉辦恭送王船儀式，麥寮王船祭起源於對5年千歲的敬畏與感念，是雲林地區唯一保有聯庄傳統的送王慶典，盼此文化能夠讓年輕世代看見。

許忠富表示，王船信仰不只是地方守護，麥寮珍貴的文化底蘊，後續也會因應王船祭典，除邀請電視明星來與民眾互動，介紹此文化，更製作完成的王船也將在麥寮社教園區展出約2週，更迎請白沙屯媽祖前來賜福，希望讓年輕世代透過一系列王船祭典，深入了解家鄉的傳統脈絡。

五年一次的麥寮王船祭登場，17日麥寮公所與地方宮廟展開「迎王接旨」儀式。（記者李文德攝）

五年一次的麥寮王船祭登場，17日麥寮公所與地方宮廟展開「迎王接旨」儀式。（記者李文德攝）

五年一次的麥寮王船祭登場，17日麥寮公所與地方宮廟展開「迎王接旨」儀式。（記者李文德攝）

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