未來一週好天氣！高溫飆36度 南部午後慎防大雷雨

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週好天氣！中央氣象署預報，今天（17日）起到週六溫暖偏熱，各地白天可達30度左右，尤其南部近山區可達36度，東半部雲多偶雨、西半部則是晴到多雲，但要留意山區、南部地區容易有午後雷陣雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今明天台灣受到偏東風影響，東半部雲量較多，西半部雲量偏少、晴到多雲天氣，各地山區、南部地區留意午後雷陣雨，特別是南部地區午後雷陣雨情形會較為明顯、與昨天相似。

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曾昭誠續指，由於日本南方有高壓、台灣東方太平洋海面上有低氣壓，導致風從高壓南方吹到台灣附近，因此今明兩天東風較強，新北、桃園、台東及恆春半島受到地形繞流影響，該縣市部分區域發布陸上強風特報。

曾昭誠表示，好天氣可維持到週末，也就是未來一週多為溫暖偏熱、山區有午後雷陣雨，東半部雲量偏多的天氣型態。週二開始東風減弱，慢慢轉為東到東南風，到後續轉為偏西南風環境下，這幾天溫暖偏熱、迎風面東半部、恆春半島地區雲多，西半部地區整體降雨、雲量較少。另外，目前北方有道鋒面維持在華中、長江口一帶，預估週四、週五會靠近台灣一點，因此這兩天北部雲量也會偏多。

溫度部分，曾昭誠說，未來一週溫度沒有明顯變化，各地白天30度左右，特別是南部地區可達33、34度，南部近山區更可能達到36度，各地早晚22至24度，感受偏涼。

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

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