為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未來一週好天氣！高溫飆36度 南部午後慎防大雷雨

    2026/05/17 11:26 記者黃宜靜／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週好天氣！中央氣象署預報，今天（17日）起到週六溫暖偏熱，各地白天可達30度左右，尤其南部近山區可達36度，東半部雲多偶雨、西半部則是晴到多雲，但要留意山區、南部地區容易有午後雷陣雨。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今明天台灣受到偏東風影響，東半部雲量較多，西半部雲量偏少、晴到多雲天氣，各地山區、南部地區留意午後雷陣雨，特別是南部地區午後雷陣雨情形會較為明顯、與昨天相似。

    曾昭誠續指，由於日本南方有高壓、台灣東方太平洋海面上有低氣壓，導致風從高壓南方吹到台灣附近，因此今明兩天東風較強，新北、桃園、台東及恆春半島受到地形繞流影響，該縣市部分區域發布陸上強風特報。

    曾昭誠表示，好天氣可維持到週末，也就是未來一週多為溫暖偏熱、山區有午後雷陣雨，東半部雲量偏多的天氣型態。週二開始東風減弱，慢慢轉為東到東南風，到後續轉為偏西南風環境下，這幾天溫暖偏熱、迎風面東半部、恆春半島地區雲多，西半部地區整體降雨、雲量較少。另外，目前北方有道鋒面維持在華中、長江口一帶，預估週四、週五會靠近台灣一點，因此這兩天北部雲量也會偏多。

    溫度部分，曾昭誠說，未來一週溫度沒有明顯變化，各地白天30度左右，特別是南部地區可達33、34度，南部近山區更可能達到36度，各地早晚22至24度，感受偏涼。

    未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播