台東故事小精靈決賽AI 63隊AI故事動動腦

台東故事小精靈全縣決賽，今天在娜路彎大酒店登場。（台東縣府提供）

台東市光明國小承辦115年度故事小精靈全縣決賽，今天在娜路彎大酒店登場。今年以「AI故事動動腦」為主題，吸引63隊校園高手與書香家庭同台競演，透過AI互動遊戲結合閱讀與表達，讓孩子的閱讀想像力從平面走向立體。

教育處指出，今年賽事最大亮點在「AI故事互動區」。參賽者透過平板裝置參與AI引導互動，系統依據操作即時給予回饋，引導孩子從遊戲中理解角色、情節與故事脈絡，以更生動有趣的方式閱讀。今年更設計「驚喜三部曲」趣味報到體驗，學生透過趣味扭蛋隨機獲得益智三角棋、滾珠迷宮魔方等小物，蓋上專屬紀念印章，讓孩子在參賽中增添驚喜與參與感。

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縣長饒慶鈴表示，故事是滋養生命的靈魂。今年結合AI互動遊戲，希望孩子不只說故事，更在探索與互動中走進故事、理解故事，在閱讀中找到感動，透過表演，讓屬於自己的故事與光芒被更多人看見。

教育處蔡美瑤處長指出，閱讀，是孩子認識世界最溫柔也最有力量的起點。透過故事，學會觀察、思考與表達。活動融入AI互動遊戲，希望以更多元、有趣方式，深入理解故事內容，激發創意與學習熱情。感謝湯爺爺贈書團隊長期支持與傳承，讓品格教育與閱讀教育種子深耕萌芽。故事小精靈競賽多年來陪伴孩子在閱讀中成長，培養表達與思辨能力，讓閱讀成為探索世界的重要力量。未來將結合創新科技與閱讀教育，讓書香與創意持續茁壯。

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