新北國小暨幼兒園教甄今登場 開缺629人全國最多

新北市國小暨幼兒園教師甄試今天登場，吸引3567名考生報名，到考率95.93%。（圖由教育局提供）

新北市115學年度國小暨幼兒園教師甄選今（17）日登場，分別在板橋區後埔國小等5個考場同步舉行，共吸引3567名考生報名，到考率95.93%。今年新北市開出629名正式教師職缺，開缺數為全國最多，盼延攬優質師資，穩定教學現場。

教育局長張明文表示，新北市以具體行動支持教師專業發展，115學年度教甄職缺數量充足，也回應教育現場需求，開出特殊教育及146名輔導正式教師員額，期盼透過更穩定的師資配置，強化特殊教育、學生輔導及社會情緒學習（SEL）支持，陪伴孩子安心學習、適性成長。

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今年新北市也建置AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供簡章查詢、類科缺額、應考資訊及常見問題等即時諮詢服務，協助考生快速掌握重要訊息，減少查找時間。

教育局指出，除了透過教師甄選延攬優秀人才，新北市長期與師資培育大學合作，推動公費生培育方案，近5年累計提列近百名缺額，精準對接偏鄉及特殊需求學校，建立穩定且延續性的師資培育鏈。

此外，為協助新進教師順利銜接教學現場，市府將於暑假規劃完整研習課程，協助教師掌握班級經營、課程教學、學生輔導及數位應用等專業知能，確保開學後穩健投入教學。

教育局提醒，本次教甄初試成績複查於5月20日上午9時至12時，持應試通知單及成績複查申請表，至新北市板橋區板橋國小申請；初試錄取名單將於5月21日晚間9時前公告在報名系統。

新北市國小暨幼兒園教師甄試今天登場，新北市開出629名正式教師職缺，開缺數為全國最多。（圖由教育局提供）

今年新北建置AI機器人「甄好試：新北國小暨幼兒園教甄小助手」，提供簡章查詢及應考資訊及常見問題等即時諮詢服務。（圖由教育局提供）

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