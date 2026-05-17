「來嘉BIKE訪」遊雙潭6/13登場 結合薑餅人CookieRun限定快閃店

「來嘉BIKE訪」活動將於6月13日在蘭潭風景區登場。（嘉市政府提供）

「來嘉BIKE訪－2026嘉義市自行車騎乘體驗活動」將於6月13日在蘭潭風景區登場，市府表示，今年結合超人氣IP「薑餅人CookieRun」與嘉市特色IP「大白熊」，打造兼具趣味、運動與城市觀光特色的自行車盛會，即日起開放報名，邀請大家一起來感受嘉市的人文魅力與自然風光。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，「來嘉BIKE訪」活動邁入第4屆，今年為提升民眾騎乘體驗及整體活動挑戰性，特別在原有「蘭潭」單一路線外，新增「仁義潭」騎乘路線，並依不同騎乘需求規劃「樂活休閒組」及「熱血挑戰組」，讓民眾可依自身體能與喜好自由選擇路線，無論親子家庭、休閒騎士或自行車愛好者皆能輕鬆參與，一同享受騎乘樂趣與嘉義自然景觀之美。

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鄭雅文說，活動現場安排精彩騎乘活動外，也規劃多項互動體驗內容，包括專屬拍貼機、手作體驗區、多元特色餐車，及「薑餅人CookieRun」限定快閃店，提升親子共遊與青年族群參與意願，讓自行車日成為全民皆可輕鬆參與的健康運動盛會。

活動攜手嘉市潮選店透過在地特色店家作為城市生活節點，規劃打卡抽獎活動，導引民眾深入嘉市各特色店家與景點遊逛，同時規劃總價值4萬元抽獎好禮，歡迎民眾踴躍參與。

鄭雅文說，凡完成騎乘民眾，皆可獲得精美完賽禮，包括多功能車掛三角包、單車鈴、反光織帶、運動毛巾等多項實用紀念品；「來嘉BIKE訪」已開放線上報名 ，歡迎大家把握名額報名。

「來嘉BIKE訪」活動攜手潮選店規劃打卡抽獎。（嘉市政府提供）

嘉市府觀光新聞處長鄭雅文表示，「來嘉BIKE訪」活動邁入第4屆。（嘉市政府提供）

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