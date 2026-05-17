為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「來嘉BIKE訪」遊雙潭6/13登場 結合薑餅人CookieRun限定快閃店

    2026/05/17 11:40 記者丁偉杰／嘉義報導
    「來嘉BIKE訪」活動將於6月13日在蘭潭風景區登場。（嘉市政府提供）

    「來嘉BIKE訪」活動將於6月13日在蘭潭風景區登場。（嘉市政府提供）

    「來嘉BIKE訪－2026嘉義市自行車騎乘體驗活動」將於6月13日在蘭潭風景區登場，市府表示，今年結合超人氣IP「薑餅人CookieRun」與嘉市特色IP「大白熊」，打造兼具趣味、運動與城市觀光特色的自行車盛會，即日起開放報名，邀請大家一起來感受嘉市的人文魅力與自然風光。

    市府觀光新聞處長鄭雅文表示，「來嘉BIKE訪」活動邁入第4屆，今年為提升民眾騎乘體驗及整體活動挑戰性，特別在原有「蘭潭」單一路線外，新增「仁義潭」騎乘路線，並依不同騎乘需求規劃「樂活休閒組」及「熱血挑戰組」，讓民眾可依自身體能與喜好自由選擇路線，無論親子家庭、休閒騎士或自行車愛好者皆能輕鬆參與，一同享受騎乘樂趣與嘉義自然景觀之美。

    鄭雅文說，活動現場安排精彩騎乘活動外，也規劃多項互動體驗內容，包括專屬拍貼機、手作體驗區、多元特色餐車，及「薑餅人CookieRun」限定快閃店，提升親子共遊與青年族群參與意願，讓自行車日成為全民皆可輕鬆參與的健康運動盛會。

    活動攜手嘉市潮選店透過在地特色店家作為城市生活節點，規劃打卡抽獎活動，導引民眾深入嘉市各特色店家與景點遊逛，同時規劃總價值4萬元抽獎好禮，歡迎民眾踴躍參與。

    鄭雅文說，凡完成騎乘民眾，皆可獲得精美完賽禮，包括多功能車掛三角包、單車鈴、反光織帶、運動毛巾等多項實用紀念品；「來嘉BIKE訪」已開放線上報名 ，歡迎大家把握名額報名。

    「來嘉BIKE訪」活動攜手潮選店規劃打卡抽獎。（嘉市政府提供）

    「來嘉BIKE訪」活動攜手潮選店規劃打卡抽獎。（嘉市政府提供）

    嘉市府觀光新聞處長鄭雅文表示，「來嘉BIKE訪」活動邁入第4屆。（嘉市政府提供）

    嘉市府觀光新聞處長鄭雅文表示，「來嘉BIKE訪」活動邁入第4屆。（嘉市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播