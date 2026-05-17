補助加碼優於中央 高雄屋頂太陽光電補助起跑

仁武區大樓的太陽光電，年發電量96771度。（工務局提供）

高市府持續編列預算辦理太陽光電補助，今年度總補助經費達1千萬元，即日起至10月15日開放申請，補助金額每峰瓩（Kw）從6000~12000元不等，優於中央，鼓勵市民在自有建築物設置太陽光電設備，打造節能減碳的智慧城市。

高雄市工務局長楊欽富今（17）日表示，本次補助標準優於經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」每峰瓩3000元，盼提高民眾參與意願。

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工務局說明，高雄市日照條件良好，具備發展太陽光電的良好條件，設置屋頂型太陽光電系統，不僅可有效提升建築隔熱性能、降低室內溫度，透過專業技師簽證，也有助於強化屋頂結構安全。

以一般透天住宅屋頂設置5峰瓩（kW）太陽光電系統為例，裝置費用約為35萬元（5kW× 7萬元），可申請補助金額約3萬元（5kW × 6000元），每年售電收入約3萬6千元，預估投資回收年限約為9至10年；其後約10至11年的發電收益，則可作為穩定的淨收入來源。

凡設籍高雄市的市民，於高雄市合法建築物之屋頂或露臺設置太陽光電系統者，得由建築物所有權人（或其配偶、一親等親屬）提出申請，另針對那瑪夏、桃源等偏遠地區設置太陽光電設施，採2倍補助，每一申請案最高補助金額以幣20萬元為限，同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限。

公告補助受理期限自即日起至10月15日止，如有疑問，可洽高雄市工務局建管處第二課太陽光電窗口，電話：3368333轉2134。

大樹區建物的太陽光電，年發電量25192度。（工務局提供）

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