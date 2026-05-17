台中州廳再出發2-1》台中百年州廳四億經費打造昂貴公室?市府:文化局進駐九月就辦展覽

台中州廳整理後恢復「馬薩式屋頂」原貌。（記者黃旭磊攝）

國定古蹟台中州廳，在歷經5年多斥資4億2千多萬元，預計今年8月將再次開放由文化局進駐，同時9月公共空間辦展加入展覽元素，而如何在辦公及文化藝術中讓古建物效果加乘?則值得再觀察。

州廳意指台灣日治時期「州政府」辦公所在，在1895年至1945年，約50年間行政區劃，以1920年後州廳制持續時間最長，有五州三廳編制，包括台北、新竹、台中、台南及高雄等五州州廳，多由森山松之助規劃興建，目前，台北州廳（國定古蹟）現為監察院廳舍，新竹州廳仍為市府辦公廳舍，台南州廳完成修復後，作為國立台灣文學館及文化部辦公廳舍使用，高雄州廳供高雄地方法院及鼓山警分局使用，在壽山腳下建築因鼓山分局重建，成為台灣唯一遭拆除州廳。

請繼續往下閱讀...

台中州廳的修復再利用，原本前市長林佳龍想引入知名博物館做全面性藝術使用，而這個計劃在盧秀燕上任後改變，文化局未來將進駐，但保留1樓公共空間規劃展覽使用，對此，議員江肇國擔心，最後花了4億多修復的古蹟，會變成最昂貴的辦公室，也有民眾擔心，等公務員全部進駐，不會有一般民眾會特定前往古蹟觀看展覽，如何增加效益?議員黃守達則表示，目前每年展覽只有4個檔期，只有文化局既有人力支應，策展及營運的能量是否足以支撐?

對此文化局強調，州廳承載百年歷史記憶，目前正緊鑼密鼓進行再利用工程，文化局進駐除了增加古蹟再利用的功能，也會強化藝術展覽功能。

台中市文化局長陳佳君（左2）率隊赴州廳工地視察。（中市府提供）

台中州廳整修期間，民眾痛心廣場如廢墟、慘不忍睹。（資料照，記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法