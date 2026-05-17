苗栗原鄉好禮LOGO，綻放文化生命力。（苗縣府提供）

苗栗縣政府主辦的「115年苗栗原鄉好禮 LOGO 設計競賽」，吸引全國143件優秀作品激烈角逐，最終選出1件特優、2件優等及3件佳作共6件代表性作品，以創新的視覺美學深刻詮釋苗栗原鄉的文化底蘊與自然風情。

苗縣府指出，榮獲特優獎的為唐慈優作品《苗蘊原鄉·織禮之印》，該設計將「苗」字輪廓轉化為「禮物盒」，巧妙融合泰雅族與賽夏族的「祖靈之眼」菱形圖騰及壯麗山脈曲線，完美展現幾何幾刻面設計與現代美學的融合。

請繼續往下閱讀...

優等獎分別為賴鳳蓮的《苗栗原鄉好物》，透過月桃葉包裹菱形祖靈之眼與雷女紋形成「苗」字，搭配閃耀星芒，象徵部落與自然共生；徐敏勛的《原脈山印》，以「原民共榮」為核心，融合山脈稜線與家的屋頂造型，傳遞溫暖的部落傳承。

三件佳作則有黃美菁的《九聚原鄉》，運用九個圓形幾何圖案凝聚原民符號與農產，達成視覺的和諧平衡；吳鎰仲的《原味綻放》，以厚實的黑色「苗」字為主體，透過模組化替換圖騰、桂竹筍與香菇等意象，讓標誌能隨產品靈活變動；劉雨墨的《祖靈的刻印》，以手感刻痕風格繪出太陽與群眾圍繞祖靈之眼起舞的意象。

縣府表示，得獎作品未來將廣泛應用於咖啡、乾香菇、環保提袋等部落產業包裝上，將原民美學推向現代市場。

苗栗原鄉好禮LOGO，綻放文化生命力。（苗縣府提供）

苗栗原鄉好禮LOGO，綻放文化生命力。（苗縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法