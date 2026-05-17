南高屏亮高溫燈號！飆破36度熱如夏「午後防對流」 下波變天時間曝

吳德榮分析，即日起至26日皆位於鋒面之前的暖氣團內，全台各地白天「晴熱如夏」。（資料照）

中央氣象署今（17）日針對台南、高雄及屏東地區發布高溫資訊，局部地區氣溫恐飆破攝氏36度。氣象專家吳德榮指出，即日起至26日皆位於鋒面之前的暖氣團內，全台各地白天「晴熱如夏」，預估下一波結構顯著的鋒面系統，至少需等待10天以上才有可能南下影響台灣。

中央氣象署早上發布高溫資訊，台南市今天白天為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室 」專欄撰文表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴暖、熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部亦偶有局部短暫降雨。各地區氣溫如下：北部20至33度、、中部21至34度、南部20至36度、東部19至33度。

吳德榮指出，明日至週三（18至20日）大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式（ECMWF）模擬調整為，週四至下週二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，下一波鋒面大多在超過10天之後、才有南下影響臺灣的跡象，但由於理論極限、各國模式模擬的南下日期、差異大，應繼續觀察。

氣象署針對台南、高雄及屏東發布高溫資訊。（擷取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法