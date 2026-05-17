竹市國際教育成果-三民國中學生用科技力拓展軟實力

新竹市三民國中今年三月前往紐西蘭的學校進行國際教育交流，學生與當地學生在課堂上透過實作進行科學實驗。（三民國中提供）

「打開世界之窗，看見無限可能」！新竹市三民國中今年推動國際教育交流，前往紐西蘭體驗毛利民族的歷史文化，更遠征北歐芬蘭奧盧進行科技力教育交流，這群平均14歲的國中生，飛越上萬公里及跨越近百個經度，進行教育、科技與文化深度學習，展現有能力迎向未來的硬實力。

利用台灣學期週間前往紐西蘭與芬蘭交流，校長丁淑觀說，國際教育目的是帶孩子走進世界，學校今年4月帶學生到北歐芬蘭奧盧的Kellon koulu學校，進入芬蘭課堂，參與數學、語言、歷史、手工藝與體育等課程，透過入班學習，體驗芬蘭以學生為中心、沒有考試的自主與互動教學特色。除課堂學習，學生也體驗芬蘭的自然與文化。從傳統桑拿、森林健行及野外求生課程，夜晚在專業人員講解極光原理後，幸運看見極光劃過夜空的壯麗景象，更參訪Ranua極地動物園，近距離觀察北極圈動物生態，更造訪耶誕老人村，感受北歐獨特的人文風情。這些都是課本學不到的知識。

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除遠征芬蘭，學校今年3月也前進紐西蘭Rosehill College入班學習，學生帶著台灣的帆布環保袋及美食鳳梨酥到紐西蘭，用分享美食作為文化交流起點。也在寄宿家庭中，體驗紐西蘭在地生活與毛利文化。在強調手作的紐西蘭的Rosehill College，學生拋開手機動手實作，不管是科學實驗或體育課及戶外教學，學習分工解決生活難題。

丁淑觀說，在人工智慧快速發展時代，知識的學習變得容易，然培養學生理解世界與人互動的能力更重要。國際交流與生活體驗，學生在不同文化環境中學到觀察、表達與交流的能力，返國後的專題製作與成果發表，都展現學生擁有挑戰未來的能量與勇氣。

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