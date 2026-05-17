竹市國際教育成果-光武國中學生打開世界挑戰無限

新竹市國際教育近進來展現具體成果，其中光武國中的西班牙走讀，學生需在校內先進行課程跨域培訓。（光武國中提供）

「教育不只是把孩子教進考場，是讓學生未來有能力走進世界」、「世界很大，但你也沒有想像中渺小」新竹市光武國中這幾年推廣國際教育交流，學校老師帶學生走進西班牙、法國與澳洲和美國夏威夷，這些平均十四歲的國中生離開舒適圈，面對挑戰與跨域學習，不是因家長有能力負擔出國費用，而是因為世界很大，打開世界是認識及相信自己的養分。

光武國中校長黃信騰3年前帶著學校老師及學生開展國際教育交流，不是因家長有錢負擔孩子的出國費用，而是希望當世界越大，台灣的孩子，如何理解自己與世界？他說，國際教育初衷是讓孩子走進世界，用眼睛去看、用腳去走、用耳去聽，不只從課本認識世界，更從認識家鄉開始，成為孩子通往世界的起點。

請繼續往下閱讀...

3年多來，光武的國際教育前進澳洲，學生除認識澳洲原住民族政策，透過英語寄宿家庭，體認「英文」是與世界溝通的工具。前進法國，學生從歐洲古老街道、博物館與建築空間，理解歐洲文化脈絡，透過與法國學生共同住宿、共同生活，學習生活分工與尊重他人及在群體生活裡照顧彼此。

飛往夏威夷，學生重新理解「島嶼」與「海洋」，反思同樣是海島國家，夏威夷與台灣有哪些地理環境上的相似？為什麼都在太平洋扮演重要位置？此外，學生更飛越數萬公里，在西班牙走讀朝聖過程，重新認識自己，在長距離步行中，感受在烈日下前進、及在陌生國度與各地朝聖者交流的勇氣。

黃信騰提到，學校的國際教育交流是完整的課程鏈，從行前數個月的跨域課程培訓，到海外學習、交流與跨文化互動，再到返國後的成果展、紀錄片、攝影展、專書出版。國際教育不是旅行觀光，更不是少數家庭的特權，從校訂課程普及所有學生的知能，學校開設社團、辦理全校性講座，尋找企業、基金會支持，國際教育提供所有學生看見世界的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法