學生網售酒品遭罰1.5萬，竹市府籲民眾勿誤踩法規紅線！（市府提供）

新竹市政府近日接獲民眾檢舉，有學生於大學生二手交易社群平台張貼轉售酒品資訊，原欲出售閒置酒品，未料酒品不但未成功售出，反因涉及網路販酒行為，遭依《菸酒管理法》裁處1萬5000元罰鍰，還得以打工所得支付罰款，代價相當沉重。市府已函請校方協助宣導，提醒學生切勿於網路平台公開刊登販售酒品資訊，以免誤觸法令。

市長高虹安表示，許多民眾常將收受禮品、聚會剩餘或出國攜回的酒品視為一般商品置於網路販售，卻不知只要於網路平台刊登販售訊息，即已違反《菸酒管理法》規定。為保障未成年人健康與福祉，現行法令明定不得以無法確認買方年齡的方式販售酒品。市府重視未成年人保護與合法消費環境，已指示財政處持續透過校園、媒體及各式宣導活動，加強法令宣導，提醒民眾避免因不熟悉法規而受罰，也共同守護青少年身心健康。

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財政處長陳香君說明，依據《菸酒管理法》規定，酒類不得透過自動販賣機、郵購、網路購物或其他無法辨識購買者年齡的方式販售或轉讓。換言之，不論是於臉書、Instagram、LINE群組、拍賣平台或其他電子平台張貼酒品販售資訊，即使尚未成交，也已構成違規行為。違者可處新臺幣1萬元以上、50萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿心存僥倖。

市府呼籲，民眾切勿透過社群媒體或網路平台販售酒品，以免因一時疏忽誤觸法網，影響自身權益。若發現違法販售酒品情事，也可撥打私劣菸酒檢舉專線03-5249158或1999市民服務專線通報，共同維護安全、合法的消費環境。

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