王振豐無師自通 由漁夫轉行成模型船師傅

王振豐由漁夫轉型成模型船師傅，無師自通全憑生活記憶創作。（記者劉禹慶攝）

國中畢業後就投入討海行列，對於各類漁法及漁船瞭若指掌的澎湖西嶼鄉內垵村漁民王振豐，累積長年從事捕魚工作的經驗，因為熱愛海上逐浪豐收西嶼，憑藉著對漁船的熟悉與興趣，無師自通投入模型漁船製作，精細手工與逼真外型，近年在地方打出名號，也吸引不少收藏玩家與遊客詢問訂製，今年元宵更在內垵內塹宮，成為擲筊乞求的吉祥物品。

王振豐表示，自己平時出海捕魚，對漁船結構相當了解，回到家後便利用空閒時間研究模型船製作，從船身切割、組裝，到上色與細部配件，全都親手完成。1艘普通模型船至少需耗時7天以上才能完成，若遇到較大型或特殊設計，工時更長。

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他指出，模型船價格依尺寸與設備不同而有所差異，一般模型船訂價約18000元起，但若加入燈光、馬達及搖控設備，價格便會提高。像較大型搖控模型漁船，不但可在水面實際航行，還具備轉向功能，售價便超過6萬元，耗時也較久，主要是馬達需訂製，由台灣跨海運送抵澎。而王振豐還利用家中古厝拆卸的紅檜窗框，用1把美工刀，就能一體成型為舢舨船。

王振豐說，雖然製作過程繁瑣，但看到作品完成時相當有成就感，也希望透過模型船，保留澎湖傳統漁船文化。由於每艘作品皆為純手工打造，加上數量有限，目前訂單仍供不應求，不少人都需提前預約等待。地方人士也認為，這樣結合漁業與工藝的創作，不僅展現澎湖漁村特色，也讓傳統漁業文化以另一種方式被更多人看見。

王振豐的檜木舢舨船，僅憑1把美工刀一體成型。（記者劉禹慶攝）

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