竹市國際教育升級 國中生勇敢跨出舒適圈迎向夢想

新竹市國際教育近進來展現具體成果，其中光武國中學生到澳洲進行交流，與世界交朋友及拓展視野。（光武國中提供）

新竹市拜新竹科學園區之賜，竹科父母多重視孩子的國際視野與科技力素養，間接造就學校勇於跨出舒適圈，走向國際交流的能量，從新加坡和日本、韓國、菲律賓、馬來西亞，再到西班牙、法國、芬蘭與澳洲和紐西蘭及美國夏威夷等國家，透過出國交流與入班學習，將課程延伸到國外，讓學生生有如披上夢想的隱形翅膀，展翅高飛。

市府教育處提到，市轄建功高中、成德高中、香山高中、數位實中、三民國中、新科國中、光武國中、培英國中、民富國小、東園國小及香山國小等學校，這幾年透過體育及科技和走讀與文化推動國際教育交流，學生出國並非單純海外參訪，而是培養靈活的邏輯思考與科學素養，展現台灣學生的競爭力與學習力。

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教育處副處長張品珊表示，教育處這幾年也編列經費補助經濟弱勢學生參與國際交流，去年就編四百萬，讓具潛力與意願的孩子，不因家庭經濟條件失去看見世界的機會。並扮演「支持者」與「把關者」角色，審查各校所提的國際教育交流計畫，包括是否具教育意義、海外風險控管與行政支援是否完善，交流成果能否帶動校內更多學生參與跨文化學習等。

對部分學校利用學期週間出國交流，教育處強調，學習不應侷限在教室與寒暑假，國際交流本身就是「移動的教室」，只要學校規劃完善的補課配套或異地學習方案，讓學生觀察海外校園日常與課堂文化，是寒暑假短期營隊較難取代的深度學習體驗。

張品珊說，未來會朝「一校一特色」升級國際教育，讓國際交流不只是點狀活動，而能成為各校日常課程的帶狀學習。並建立海外出訪和國際接待、線上交流課程與跨國共學分享平台，讓學生勇敢走向世界。

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