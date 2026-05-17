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    首頁 > 生活

    國中會考遇地震 中投區霧峰農工兩試場原地避難 延長作答2-3分鐘

    2026/05/17 10:13 記者蘇孟娟／台中報導
    會考自然科遇地震，台中考生反應冷靜。（記者蘇孟娟攝）

    會考自然科遇地震，台中考生反應冷靜。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考第二天，上午第一節自然科考試8點半才剛開考不久，台中民眾均收到地震國家級警示，中投區有2.8萬人上場應試，負責中投區會考試務的台中女中指出，霧峰農工有兩間試場有原地避難，影響學生考試，各延長2到3分鐘作答，西苑高中也有1試場讓學生停筆1分鐘，延長作答時間1分鐘，其餘試場均會依考試時程上午第一節9點40分結束，未延長作答時間。

    今日上午8點40餘分左右，台中不少人手機警示聲大響，發生地震，因會考第一節自然科才剛開考不久，不少家長關切考生考試情況；不過考試結束，台中家商考場不少考生出考場多反應冷靜說，地震發生時沒什麼感覺，「就讓它搖啊」、「當然要繼續作答啊，管它什麼地震」。

    台中女中指出，中投區有2.8萬人上場應試，分設在台中及南投33個考場舉行，地震警報傳出後，各考場第一時間回報，試務均正常進行，未有考試中斷情況，多依考試時程上午第一節9點40分結束，未延長作答時間。

    台中女中指出，但霧峰農工有兩間試場有原地避難，影響學生考試，各延長2到3分鐘作答，西苑高中也有1試場讓學生停筆1分鐘，延長作答時間1分鐘，均依照標準作業手冊第245頁辦理，如有影響考試時間，就依照影響考生多少時間，延後多少作答時間。

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