南風肆虐 卓蘭葡萄傳「石葡萄」災情逾兩成

南風肆虐 卓蘭葡萄「石葡萄」災情逾兩成。（詹錦章提供）

苗栗縣卓蘭鎮有「水果王國」美譽，所盛產的葡萄，是全台灣巨峰葡萄最北端產地，不過，因4月間授粉期受南風豪雨等因素影響，引發授粉不良造成石葡萄災情，近期苗縣府農業處、卓蘭鎮公所等單位完成會勘，縣府農業處表示將提報農業部爭取天然災害救助。

縣府農業處指出，邀集苗栗區農業改良場、農糧署北區分署苗栗辦事處及卓蘭鎮公所等單位進行實地勘查，4月4日至6日期間累積雨量高達245mm，隨後於10日至12日又遭遇日均濕度低於50%的極端乾燥天候；由於當時正值葡萄開花期，導致花粉活性嚴重受阻，進而引發授粉不良與單偽結果（石葡萄）等現象。

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農業處統計，主產區卓蘭鎮的巨峰葡萄農情面積為426.39公頃，速報被害面積已達88公頃；其他品種葡萄速報被害則為1.92公頃，整體平均損害程度達25％，已確認達到天然災害救助標準；農業處後續將彙整災情數據函報農糧署。

卓蘭鎮長詹錦章指出，包括南風吹襲，氣溫忽高忽低，葡萄無法順利授粉也是出現石葡萄主因；苗栗縣議員陳春暖則說，葡萄在開花、授粉的關鍵時期，剛好迎來連續降雨，葡萄被大雨沖刷；加上隨後而來的南風攪局，雙重打擊下引發了石葡萄災情。

詹錦章與陳春暖說，石葡萄為葡萄授粉不良、著果率不佳，導致出現大批顆粒小、無法繼續長大、無籽的假性結果，即俗稱的「石葡萄」。

南風肆虐 卓蘭葡萄「石葡萄」災情逾兩成，果園可見不少落果。（陳春暖提供）

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