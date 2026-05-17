提高住宅公安申報效率 新北簡化行政流程

新北市工務局簡化「影印建築圖說（竣工圖）」流程，提高集合住宅公安申報效率。（圖由新北市工務局提供）

內政部2023年起將8樓以上未達16樓的集合住宅納入公共安全檢查申報範圍，每3年須申報1次，今年起將擴大範圍，6至7樓的集合住宅每4年須申報1次；新北市政府工務局今天宣布，將優化「影印建築圖說（竣工圖）」申請流程，透過表單整併與文件簡化，大幅縮短申辦時間，尤其針對「無管理委員會的6至7層樓建築物」住戶，可望減輕行政負擔。

工務局長馮兆麟指出，過去民眾因公安申報申請調閱建照與竣工圖時，須填寫多份文件並準備繁瑣證明，常因資料不齊反覆補件。改版後的「新北市政府工務局影印圖說申請書『公共安全檢查申報專用』」，已將委任書欄位整合，受託代辦者僅需在同一表單簽章即可完成，不用再另附委任書。

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在文件準備方面，工務局表示，新制主打「二擇一」彈性原則，申請人若欲調閱全部樓層竣工平面圖，只需提供該棟某樓層建物的「所有權狀」或「最新稅籍證明」影本擇一，並搭配身分證影本（公司法人則附變更登記表影本）、效期內租約影本及印章辦理；若委託專業機構，僅需另附專業機構的委託書、專業認可證影本及大小章，即可快速完成申辦手續。

馮兆麟強調，公共安全申報是守護居住安全不可或缺的一環，行政流程應更便民友善，優化措施不僅替市民與業者省下寶貴時間，也協助專業機構更順暢地完成檢查作業，未來將持續推動行政程序簡化與圖資數位化，打造安全、友善的居住環境。

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