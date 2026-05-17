在地歷史結合閱讀 南市圖新總館雙主題走入百年前府城

南市圖永康新總館3樓展出「廣告裡的她：日治時期的摩登女子」主題書展，帶領民眾以《臺南新報》為核心文本，走進百年前的府城生活風景與文化記憶。（記者劉婉君攝）

今年是台南運河開通100週年，台南市立圖書館永康新總館結合在地歷史與閱讀，即起推出「沿著運河水路，閱讀府城百年生活」與「廣告裡的她：日治時期的摩登女子」雙主題書展，帶領民眾以《臺南新報》為核心文本，走進百年前的府城生活風景與文化記憶。

「廣告裡的她：日治時期的摩登女子」書展設於新總館3樓，從《臺南新報》中的商品廣告出發，藉由廣告圖像中的女性形象，重構日治時期台灣女性的生活樣貌，透過「她的摩登日常」、「她身處的大時代」、「衝破框架的她」3大主題，呈現女性角色的多元轉變，現場也同步展出館藏《臺南新報》復刻版與日文舊籍。

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「沿著運河水路，閱讀府城百年生活」位於4樓台南專區，以1926年運河通航時「媽祖巡遊水路」的歷史盛況為靈感，將書籍封面轉化為象徵不同時代與族群的「書之旗」，現場還有台南運河開通當天的《臺南新報》復刻版，以及《運河再生：臺南運河過往今昔與展望》、《廟會與社會：民間信仰的祭典組織、巡境與陣頭》等書，串聯運河、人文與生活軌跡。

雙主題書展將分別展至7月5日及8月5日，現場並有老廣告大搜查及「百百旗著色畫」互動活動，原本需預約的《臺南新報》，也以展覽形式開放館內閱覽。

南市圖永康新總館「廣告裡的她：日治時期的摩登女子」主題書展，同步展出《臺南新報》復刻版與日文書籍。（記者劉婉君攝）

南市圖永康新總館4樓的「沿著運河水路，閱讀府城百年生活」，復刻版《臺南新報》可閱讀1926年台南運河通航日當天的報導。（記者劉婉君攝）

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