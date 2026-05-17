山嵐號帶來貴客狂掃社頭 前經濟部長王美花也來排隊買吐司

山嵐號停社頭，鐵道迷陳朝強（右）出力甚多。（記者顏宏駿攝）

鐵道觀光列車山嵐號從今年4月開駛，彰化縣停靠社頭、二水兩站，因為佳評如潮，從5月起每週四再增加一個班次，雖然一列車才帶來60人，因為消費力驚人，已帶動社頭站前商機，就連前經濟部長王美花都來踩線。

原本山嵐號每週五、六、日下午3時30分固定停靠社頭，5月起增加週四班次，每班次只有60名客人，但為了這60名客人，鄉長蕭浚下午2點到3點半就把工作放下，幾乎固定到火車站迎接貴客，讓遊客感到無比尊榮。

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鐵道迷、福井食堂老闆陳朝強說，山嵐號從彰化開到台南永康，戰程票價3900元，乘客都「金字塔頂尖」，他們「口袋夠深」，卻能在極短的時間為地方帶來商機。

他說，社頭火車站前店家不多，除了同仁社有在地的青農賣優質農產品外，遊客把停留40分鐘的時間做「站前尋寶」，經常造就「站前店家門庭若市」的畫面，「真姐Pure food流淚生吐司」成爆買商品，週六都要加爐製作，另外隔壁的「製樂咖啡」，老闆是老牌咖啡師李瑞曉，自己烘豆，店裡兩部義式濃縮咖啡機，還不夠應付突然湧入的客人，「製樂咖啡」成為愛喝咖啡遊客的最愛。

「真姐Pure food」老闆賴佩蓁說，在鄉下開店多年，日前竟然見到前經濟部長王美花，原來部長如此平易近人，如果沒有「山嵐號」停靠社頭，她恐怕一輩子都遇不到王美花這樣的客人。因為她們立店鄉間，訂價不能太高，很多客人看到都說「怎麼那麼便宜」便爆買回家。

李瑞曉說，山嵐號經常帶來意外的旅客，短短20分鐘，大家小聊一下。因為他退休才開咖啡店，旅客不乏退休族，大家相互分享退休養生的經驗。

王美花（右3）帶著貴婦團到社頭踩線，光臨「真姐Pure food」。（「真姐Pure food」提供）

位於社頭火車站前的「製樂咖啡」成為愛喝咖啡遊客的最愛。（記者顏宏駿攝）

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