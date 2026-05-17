苗縣「1日原鄉部落客」走讀麻必浩 5/19線上報名

苗栗縣政府環境保護局為響應6月5日世界環境日，推動環境教育系列活動，30日將在泰安鄉麻必浩部落舉辦「一日原鄉部落客」活動，圖為環保局外觀。（資料照）

苗栗縣政府環境保護局為響應6月5日世界環境日，推動環境教育系列活動，30日將在泰安鄉麻必浩部落舉辦「2026世界環境日之一日原鄉部落客」環境教育活動，19日上午10點開放線上報名，邀請民眾體驗古老的刮麻、析麻與搓線工序，並將苧麻線材製作成生活杯墊，在實作中展開深度文化對話。

苗縣府環保局指出，此次活動選定致力於泰雅傳統工藝傳承的麻必浩部落為環境教育場域，該部落10年來不曾間斷地保存傳統苧麻製線織布文化，擁有一套從種植、剝麻到編織的完整知識系統，活動將帶領參與者化身「一日原鄉部落客」，從認識原植苧麻開始，親身體驗古老的刮麻、析麻與搓線工序，並將苧麻線材製作成生活杯墊，在實作中展開深度文化對話，此外，活動採取統一接駁與無塑餐飲模式，引導民眾實踐低碳生活。

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環保局長沈鳳臺表示，此次活動選址於成功尋回百年失傳工藝的麻必浩部落，正是為了強調「文化保存」是環境永續不可或缺的一環，珍貴的傳統智慧如同生態多樣性，期望民眾在化身部落客的過程中，不僅是紀錄者，更是文化守護者。相闗訊息電洽：037-558558分機126。

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