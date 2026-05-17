台東市50公分寬路肩可合法停車 啟用2個月無車敢停

台東市中華路「以人為本」交通改善工程完工後，很多民眾搞不清楚標線。綠色漆面左側狹窄路面是路肩，其實是可以停車的，但要看停不停得進去。（記者黃明堂攝）

台東市中華路與桂林北路口近期完成人行道改善工程，原意在推動「以人為本」的交通政策，但縣議員張國洲指路段設計不良、缺乏卸貨空間，使用兩個月已發生逾10次車禍，以人為本反而頻發交通意外。路肩夾在人行漆面與車道之間，僅寬50公分，多數民眾不知可停車，知道的汽車停不進去，機車也怕被撞而不敢停，反而更多是違停在人行道。

台東市中華路從桂林北路到仁義北路的路段，最近出現了複雜的標線系統，依縣府的定義，最裡側綠色漆面是人行道，往路中央依序是路肩、機車道、混合車道。這在台東是首見，很多駕駛人搞不清楚，沿線店家更抗議停車空間完全遭排擠，嚴重影響生意，已聯名向縣府陳情。

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張國洲指出，新劃設的人行道不僅縮減了原有的行車空間，更在人行道與機車道之間出現了定義模糊的「路肩」，寬度僅約半公尺。他質疑，該空間寬度不足以停放汽車，若機車在此臨停，極易與後方車流發生碰撞。該設計自施作以來，已在該路口造成至少10次車禍。

除了安全疑慮，張國洲也為周邊商家抱屈。他指出，中華路商家林立，但新的交通規劃卻未設置「臨時卸貨區」。這導致送貨司機與店家被迫在紅線上「閃閃躲躲」搬運原物料，隨時面臨警察取締與交通檢舉。「連一個卸貨區都沒有，做便當的要怎麼補貨？」他直言，政策在宣導與配套措施上嚴重不足。

交通處長劉俊毅回應表示，該計畫是配合國土署的政策與補助，旨在提升行人安全。路肩確實可以停車，不過，依寬度汽車停不進去，但機車可以，至於路肩與卸貨需求問題，他已收到的民眾陳情書，將儘速與地方居民進行意見交流與溝通。張國洲表示，既然已經知道該處頻繁發生事故且民眾受苦，應以民意為先，儘速調整不合時宜的劃設方案。

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