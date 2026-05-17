國中會考下午公布考題和參考答案 6月5日查成績

國中會考今日下午2時公布考題和參考答案，6月5日寄發成績單並開放網路查詢成績。（記者叢昌瑾攝）

全國18萬多名考生參與的國中教育會考，今（17）日進行第2天考試，預計今日下午2時公布試題本和參考答案於國中教育會考網站，6月5日寄發成績通知單並同步開放網路查詢，後續各項高中職與五專入學作業也將接續展開，教育部提醒國三學生及家長務必留意各項時程，以免影響升學權益。

根據教育部「115學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，會考結束後，各就學區免試入學及特色招生考試分發入學將於6月18日起開放個人序位查詢與志願選填，6月25日截止，7月8日公告各就學區免試入學及特色招生考試分發入學放榜結果，7月10日完成報到。

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此外，五專優先免試入學則於5月18日至22日報名，6月15日放榜。五專聯合免試入學報名則自6月18日至25日辦理，並於7月8日進行現場登記分發報到。

教育部也公布特色招生、技優甄審、實用技能學程、藝才班及體育班等多元入學管道重要時程。其中，特色招生考試分發入學學科測驗報名時間為6月16日至18日，學科測驗於6月21日舉行；藝才班甄選入學術科測驗則自4月至5月陸續辦理。

教育部提醒，實際招生時程與細節仍須以各區招生簡章公告內容為準，考生與家長可主動查詢各入學管道資訊，並特別留意報名、放榜及報到日期，避免錯失升學機會。

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