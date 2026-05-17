會考自然才開考遇地震 中投考區：多未受影響僅一試場延長一分鐘

會考自然遇地震，中投區試務正常。（記者蘇孟娟攝）

國中會考第二天，上午第一節自然科考試8點半才剛開考不久，台中民眾均收到地震國家級警示，中投區有2.8萬人上場應試，負責中投區會考試務的台中女中指出，第一時間了解包括南投在內的33個考場，均未受影響，多試務正常繼續考試，但在西苑高中一試務教室監試人員有讓學生停筆1分鐘，該試場依規定會延長作答時間1分鐘，其餘試場均會依考試時程上午第一節9點40分結束，不會延長作答時間。

今日上午8點40餘分左右，台中不少人手機警示聲大響，發生地震，因會考第一節自然科才剛開考不久，不少家長關切考生考試情況。

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台中女中指出，中投區有2.8萬人上場應試，分設在台中及南投33個考場舉行，地震警報傳出後，各考場第一時間回報，試務均正常進行，未有考試中斷情況，上午第一節9點40分照時間結束，不會延長作答時間，但僅西苑高中有一試場試務人員當下判斷請考生先停筆觀察地震情況，約停筆1分鐘，之後正常考試，依試務規定該試場也會延長作答時間1分鐘。

台中女中指出，因震度4.9規模，且搖晃時間短，多數試場自主研判後均正常考試。

台中家商考場有不少考生，有學校指出，地震警示第一時間傳出後考場反應安靜，學生均「處變不驚」正常考試。

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