新竹縣今年度地方型SBIR開放申請 最高補助100萬

新竹縣長楊文科（右）說，今年度的地方型SBIR計畫已經開始受理，截止日落在七月一日。（記者黃美珠攝）

新竹縣連8年開辦地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），過去7年補助超過200家企業投入創新研發，協助受補助中小企業增加了近6億的營收，另促成業者投入研發金額超過1億元、帶動投資近3億，因此也創造出200個以上的就業機會。今年度這個計畫即日起到7月1日，受理設籍在新竹縣的中小企業申請，每家最高可獲100萬補助金。

縣府產業發展處長陳盈州說，因應新竹縣的整體產業發展方向，今年度鼓勵申請地方型SBIR的企業聚焦在：AI人工智慧、低碳循環、生物醫學、精緻農業以及文創觀光5大領域。

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也鼓勵配合中央的：半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊這5大信賴產業；或是：以全民智慧生活圈、百工百業智慧應用為核心的「AI新10大建設」、淨零轉型。希望透過創新資源的串連，降低企業創新研發成本，也強化營運效能，進而提升國內外市場的競爭力。

今年的地方型SBIR採全面線上申請方式受理，至於中國生產力中心則受邀，將在週二（19日）到新竹縣替所有有興趣的中小企業主解惑，另還將在5月29日舉辦「廣宣說明會」、「計畫書撰寫及簡報技巧課程」，歡迎有興趣者可以踴躍參與。

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