高雄青年事務委員 提9案建言聚焦演唱會經濟

高市府第四屆青年事務委員會召開第五次會議。（青年局提供）

高市府第四屆青年事務委員會昨（16）日召開第五次會議，共審議9項提案，議題涵蓋演唱會經濟延伸、婚禮產業整合、動物友善、循環經濟、青年參與、救護義消等面向，內容廣泛具體，展現年輕世代對城市治理的深度觀察與公共參與能量。

會議由高雄市副秘書長張家興主持，青年局長林楷軒及各局處主管列席回應。張家興指出，青委提出的9項提案涵蓋多元領域，市府將責成相關局處審慎研議，持續強化政策與青年需求的對接，作為未來施政的重要參考。

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在提案交流過程中，青委聚焦近年熱議的「演唱會經濟」，並提出多項整合對策，跨組委員林尚毅於會中提出「演唱會經濟延伸策略」與「高雄幸福起點計畫」，包括於大型活動場域設置集合點、推動合法旅宿分流、整合戶政結婚背板與串聯婚禮產業鏈，進一步形塑「幸福城市」意象，獲與會局處代表高度關注。

環境永續層面，公共參與組委員李思平就提出設置家電維修中心，透過資源再利用的循環模式，提升市民環保意識；在動物友善方面，青委建議推動認養寵物保險補助，以提升民眾認養流浪動物的意願。

此外，針對公共參與及制度精進面向，青委提出救護義消甄選、市政走讀培力，及青委會運作革新等建議，期盼透過常態化與制度化機制，強化青年參與公共事務的深度與廣度，持續為高雄城市治理注入創新思維與能量。

青年局長林楷軒表示，《青年基準法》在今年1月頒佈施行後，將青年參與公共事務法制化，未來青年局將持續扮演最強後盾，協助青年的創新思維與實質建言精準對接市政決策。

青年事務委員於會後與副秘書長張家興（左一）及青年局長林楷軒（左二）繼續討論。（青年局提供）

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