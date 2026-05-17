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    豐樂雕塑公園54雕塑品風吹日曬失色 中市找專業的來出手了

    2026/05/17 09:18 記者蘇孟娟／台中報導
    豐樂雕塑公園54雕塑品風吹日曬失色，中市找專業修復。（市府提供）

    豐樂雕塑公園54雕塑品風吹日曬失色，中市找專業修復。（市府提供）

    台中市南屯區豐樂雕塑公園是國內具代表性的戶外藝術地景公園，園內典藏54件歷屆雕塑大展得獎作品，融合自然綠意與公共藝術的園區成地方特色，考量部分作品長年受風吹日曬雨淋下，出現氧化、鏽蝕及表面髒污等情形，藝術作品失色不少，建設局啟動修復工程，找專家進行修復，讓園區藝術作品逐步恢復風采。

    建設局長陳大田表示，豐樂雕塑公園為台中重要藝術主題公園，園內54件雕塑作品材質涵蓋青銅、石材、不鏽鋼等，但因是屬戶外地景藝術公園，雕塑作品長期暴露於戶外環境，受日曬、雨淋、濕氣及溫差影響，產生氧化、鏽蝕及表面髒污等情形，為延長作品保存年限並維持展示品質，建設局除持續辦理例行清潔維護外，今年也依各作品材質特性，量身規劃專屬保養工法與施作期程，預計於今年6月全數完成。

    建設局指出，此次雕塑保養工程採「三階段專業工法」循序推進。第一階段主要針對烤漆材質作品進行色彩校正及重漆處理，有效延緩表面劣化並還原作品原有色澤；第二階段針對青銅材質作品進行除鏽與防護漆塗佈等精細保養，降低環境造成的氧化影響；第三階段則預計於6月完成，將針對石材、不鏽鋼等材質進行深層清潔與防水保護處理，全面提升作品耐候性與保存品質。

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