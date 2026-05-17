民眾將受傷流浪貓送醫才發現貓有飼主 就醫礙於法規卡關

「虎媽」（右）的右前腿附近出現傷口出現巨大傷口。（民眾提供）

台中市沙鹿區陳姓民眾收容一隻白貓，原以為是流浪貓，日前發現該隻白貓右前腿出現傷口，趕緊將白貓送醫，不料，晶片掃描後發現原來白貓叫「虎媽」，有飼主，動物醫院需飼主同意才能進行手術，但飼主未接電話，最後只好去電1959動物保護專線，由動保處人員先將貓帶走，民眾質疑相關法規恐導致動物黃金救援時間遭到延誤。

陳姓民眾表示，白貓因在工作室附近出沒好幾個月，他天天餵食，前天發現白貓右前受傷，傷口有3公分大且相當深，才設法誘捕，並打台中市1959動保專線，依指示送至緊急特約救護的動物醫院，結果該醫院以人力不足為由拒收，台中市動保處要陳男上班時間再將貓自行送到動保處。

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陳男於是自行先將白貓送到動物醫院手術，不料，醫師將白貓麻醉準備手術清創傷口時，掃描晶片，才發現白貓名字叫「虎媽」，是有飼主的貓，動物醫院表示，因涉及飼主權益與醫療同意問題，在未取得原飼主授權下，無法直接進行縫合等侵入性手術。

動物醫院查得「虎媽」原飼主電話，但一再撥打皆無人接聽，最後只好再去電1959，昨晚8點，動保處才派員 「虎貓」先行帶回就醫安置。

陳姓民眾認為整起事件凸顯目前動保制度的灰色地帶，當受傷動物已植晶片、有法律飼主，但又無法即時取得授權時，第一線獸醫院往往因醫療責任問題不敢貿然手術；而行政單位若又陷於層層程序與互相轉介，受苦的最終仍是動物本身。

陳姓民眾指出，若動物傷勢已達危及生命程度，是否應建立「緊急醫療授權機制」，讓獸醫得以先行必要處置，而非讓動物在等待程序中錯失黃金救援時間，而動保合約醫院拒收，加上行政協調，耗費數小時，制度究竟是在保護動物，還是在消耗救援者善意，也令人質疑；記者今天打電話到1959詢問，相關人員表示，不清楚事情來龍去脈，也不知「虎貓」去往何處。

陳姓眾原以為左邊的白貓是流浪貓， 貓咪送醫後才發現其名字叫「虎媽」，有飼主。（民眾提供）

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