強化離島旅宿服務力 台東縣府培訓蘭嶼綠島40位房務人才

台東縣府培訓離島房務人才。（台東縣府提供）

台東縣政府積極爭取離島建設基金資源，今年深入蘭嶼及綠島開設房務清潔技術人員培訓班，兩地各培訓20名學員，傳授房務整理、床鋪鋪設、旅宿接待及環境維護等技能，在地民宿及旅宿業者到場觀摩後，釋出就業與實習機會，為觀光旺季提前補足人力。

社會處長陳淑蘭指出，本次課程以離島旅宿產業需求為核心，規劃240小時專業訓練內容，包含房務清潔SOP流程、床鋪鋪設、環境維護、清潔用品使用、旅宿接待服務、人際溝通及職場倫理等，採理論25%、實作75%方式，強化學員實際操作能力。課程期間安排民宿實務演練，讓學員從中累積經驗，提升職場適應力與服務品質。

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蘭嶼班學員胡小姐分享，過去以為掃地、鋪床只是日常家務，參加課程後才發現房務工作有完整專業流程，從清潔順序、工具使用到備品管理都有標準作業方式，目前已獲得當地民宿提供工作機會，希望能留在家鄉持續發展。綠島班學員董小姐表示，過去雖有民宿工作經驗，大多是邊做邊學，缺乏系統化訓練，透過此次課程學習到房務整理SOP流程、清潔劑使用技巧與團隊合作觀念，更了解旅宿服務對細節與耐心的要求，課程結束後也有民宿業者主動詢問就業意願，對投入旅宿產業更具信心。

縣政府表示，離島職訓成果不僅提升居民專業技能，也成功建立地方旅宿產業與人才媒合機制，已有多家當地民宿及旅宿業者願意提供工作機會，協助學員結訓後能立即投入職場，讓職業訓練發揮實際效益。

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