斥資6.8億！台中太平區行政中心完工 5/25正式進駐

斥資6.8億元太平區行政中心外觀相當宏偉，將在5月25日正式進駐，開放民眾洽公。（記者陳建志攝）

台中太平區公所因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府覓地興建太平區行政中心，在中央補助近1.4億元下，斥資6.8億元興建地上5層、地下2層的建物，2023年1月開工，主體建物去年9月完工，並進行室內裝修，今年4月已拿到使用執照，近日進行搬遷，將在5月25日正式進駐，開放民眾洽公，公所也提醒民眾別跑錯地方。

太平區公所辦公廳舍建於1980年，屋齡超過40年，因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府在太平祥順路1段興建太平區行政中心。工程2023年1月開工，其中立委何欣純向內政部爭取到近1.4億元補助，整體建築以太平區地景元素「橋」、「丘陵」為意象，並規劃陽台、露臺、環景步道、空中花園，外觀相當宏偉。

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太平區長陳柏宏表示，新的太平區行政中心，主建物去年底已完工，並進行室內裝修，整體工程已完工並完成驗收，並在4月底順利拿到使用執照，近日已陸續進行搬遷，除區公所外，調解會也會進駐，另外社會局也將在1樓設置托嬰中心，其中區公所將在5月25日正式進駐，當天就會開放民眾洽公，請民眾別跑到舊公所。

陳柏宏表示，新的行政中心除後方有平面停車位，地下2層也闢設公有停車場，共規劃121格汽車停車位、180格機車停車位，讓民眾停車更方便，5月25日當天也會同步開放民眾停車。

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