為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資6.8億！台中太平區行政中心完工 5/25正式進駐

    2026/05/17 08:32 記者陳建志／台中報導
    斥資6.8億元太平區行政中心外觀相當宏偉，將在5月25日正式進駐，開放民眾洽公。（記者陳建志攝）

    斥資6.8億元太平區行政中心外觀相當宏偉，將在5月25日正式進駐，開放民眾洽公。（記者陳建志攝）

    台中太平區公所因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府覓地興建太平區行政中心，在中央補助近1.4億元下，斥資6.8億元興建地上5層、地下2層的建物，2023年1月開工，主體建物去年9月完工，並進行室內裝修，今年4月已拿到使用執照，近日進行搬遷，將在5月25日正式進駐，開放民眾洽公，公所也提醒民眾別跑錯地方。

    太平區公所辦公廳舍建於1980年，屋齡超過40年，因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府在太平祥順路1段興建太平區行政中心。工程2023年1月開工，其中立委何欣純向內政部爭取到近1.4億元補助，整體建築以太平區地景元素「橋」、「丘陵」為意象，並規劃陽台、露臺、環景步道、空中花園，外觀相當宏偉。

    太平區長陳柏宏表示，新的太平區行政中心，主建物去年底已完工，並進行室內裝修，整體工程已完工並完成驗收，並在4月底順利拿到使用執照，近日已陸續進行搬遷，除區公所外，調解會也會進駐，另外社會局也將在1樓設置托嬰中心，其中區公所將在5月25日正式進駐，當天就會開放民眾洽公，請民眾別跑到舊公所。

    陳柏宏表示，新的行政中心除後方有平面停車位，地下2層也闢設公有停車場，共規劃121格汽車停車位、180格機車停車位，讓民眾停車更方便，5月25日當天也會同步開放民眾停車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播