墾丁海底傳奇2-1》百米導繩守護潛水員 40年教練曾賢順親解秘

山海的花園鰻。（曾賢順提供）

墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）近日於遊客中心舉辦「山海之間：曾賢順的潛水人生」海洋特展熱鬧開幕。展覽聚焦於高齡73歲的台灣潛水先驅曾賢順，透過他超過40年的深海歲月，揭開一條160公尺「海底導繩」背後的救命故事，更藉由一段跨越20年的「外國友人訪談」，真實呈現墾丁海域從「寂靜之海」重回生態豐饒的保育轉變。

墾管處處長許書國說，曾賢順在恆春山海潛水多年，他觀察到山海海域的「凱旋門」及「刺鼻仔礁」等潛點雖有世界級的「花園鰻」與「小丑魚牆」景觀，但地形深遠且水流多變。為了安全，他帶領團隊在深約百米的沙地上，一吋一吋拉起這條長達160公尺的導繩。為了不破壞珊瑚礁，繩索特意選在沙地鋪設；固定繩索的錨錠，則是回收自漁民丟棄的廢棄錨，將廢棄物轉化為生命保障。多年來，這條導繩在能見度不佳時指引方向，更在強流區成為潛水員的救命抓手，默默守護了無數海洋探索者。

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在曾教練數十載的潛水生涯中，最令他感觸深刻的是一段往事。他回憶，國家公園成立初期，曾有外國潛水員慕名而來，當時珊瑚礁雖壯麗，但外國友人卻困惑問，「為什麼海底漂亮，卻一條魚都沒有」？當時的海域毒魚、電魚、炸魚猖獗，即便有美麗珊瑚「花園」，卻是沒有生命的寂靜墳場。

然而，20年後，這位外國友人再度踏上恆春半島，下水後被滿山滿谷的魚群震撼。曾教練自豪地告訴對方，「因為我們成立國家公園，保育意識提高了。」

展覽中除了導繩傳奇，還展示了曾教練早年在高雄從事拆船、水下工程時的珍貴物件，包含二戰時期的「馬克五號（Mark V）」骨董潛水頭盔。從早期的重裝工作潛水，到後期的休閒潛水與保育推廣，曾教練的人生正是台灣潛水史寫照。

特展將展出至7月31日，希望藉由曾教練「愛海、知海」的職人視角，引發大眾對海洋保育的關注。現場更設有3D體驗區，讓民眾感受早期潛水員的重量，並理解每一條導繩、每一片珊瑚背後的珍貴價值。

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墾管處於遊客中心舉辦「山海之間：曾賢順（左二）的潛水人生」海洋特展。（記者蔡宗憲攝）

山海的「百米海底導繩」。（曾賢順提供）

二戰時期的「馬克五號（Mark V）」骨董潛水頭盔。（記者蔡宗憲攝）

山海的凱旋門。（曾賢順提供）

墾管處於遊客中心舉辦「山海之間：曾賢順的潛水人生」海洋特展。（記者蔡宗憲攝）

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