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    首頁 > 生活

    墾丁海底傳奇2-2》曾賢順的山海情緣：一輩子只做一件事

    2026/05/17 11:01 記者蔡宗憲／屏東專題報導
    曾賢順是台灣潛水界的先行者之一。（記者蔡宗憲攝）

    曾賢順是台灣潛水界的先行者之一。（記者蔡宗憲攝）

    在屏東恆春半島的西海岸，山海漁港旁有一位守護大海數十載的身影。他是曾賢順，潛水界尊稱的「曾教練」。年屆七旬的他，回首半世紀的潛水生涯，眼神中依舊閃爍著如同初次下水時的熱情光芒。對他而言，潛水不僅是一份職業，更是他生命中唯一的志業。

    曾賢順出生於基隆，小學三年級隨家人遷居高雄，與海的緣分似乎早已寫在基因裡。退伍後，他在高雄市立體育場的游泳池，偶然遇見了一群正在訓練的潛水愛好者，從此開啟了他的「不歸路」。

    「那時候是民國六十幾年，潛水還不是普遍的運動。」曾教練回憶道。當時他加入由民間愛好者組成的高雄市潛水俱樂部，經過紮實的訓練後，第一次來到恆春進行海洋實習。那一刻，水底壯麗的珊瑚礁、五彩斑斕的魚群，如同另一個靜謐而絕美的世界，徹底擄獲了他的心。

    曾賢順的職業生涯幾乎與潛水劃上等號。在潛水活動尚未轉化為純粹休閒的年代，他曾長期從事高難度的水下工程工作。隨著年歲增長，他在約十七年前決定落腳恆春山海，過起半退休的生活。

    之所以選擇山海，是因為這裡獨特的地理優勢。曾賢順指出，山海一帶擁有天然屏障，即便在冬季東北季風（落山風）強勁時，這裡依然風平浪靜，宛如在山腳下潛水一般。這份對大自然的精準洞察，讓他最終選擇在此經營潛水民宿，將這片純淨的海底世界分享給更多人。

    「五十幾年前，這裡的水下景觀真的非常漂亮，魚類跟珊瑚完全沒有受到破壞。」曾教練語氣中帶著一絲懷念。如今，他雖然不再承接繁重的水下工程，但推廣安全潛水的腳步從未停歇。

    從一名青澀的學員到如今桃李滿門的資深教練，曾賢順用一輩子的時間詮釋了何謂「職人精神」。在恆春山海，他依然每天與海浪對話，帶領著來自各地的學員，探索那片讓他痴迷了一輩子的蔚藍國度。

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    曾賢順勢台灣潛水的先行者之一，極早取得執照。（記者蔡宗憲攝）

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