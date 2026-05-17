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    首頁 > 生活

    1年「變心」5次！白石湖同心池橙色花海 5月盛開

    2026/05/17 08:19 記者董冠怡／台北報導
    白石湖具有知名吊橋、春秋步道、秘境幸福廣場及許願步道。（大地處提供）

    白石湖具有知名吊橋、春秋步道、秘境幸福廣場及許願步道。（大地處提供）

    一日輕旅行！台北市內湖區的白石湖為觀光休閒社區，農產豐碩，田間埤塘是重要灌溉水源，工務局大地工程處於雙心造型同心池規劃一年五期的花卉植栽，目前換植小百日草，預計五月底盛開成巨大橙色愛心，象徵思念、天長地久與步步高升，可在捷運內湖站搭乘公車路線小2（含區間車）前往。

    坡地整治科長徐瑞億表示，白石湖社區除了有知名的白石湖吊橋、春秋步道、秘境幸福廣場及許願步道，還有被浪漫氛圍包圍的同心池。透過改善農業環境，將埤塘化身象徵愛情的雙心同心池，並隨一年五期花卉植栽變換不同景色，藉由不同花語，翻譯愛情多樣的心情，第二期換植小百日草，花語是思念、天長地久和步步高升，「橙色愛心」預計五月底綻放。

    大地處說，搭乘大眾運輸者，可在內湖捷運站乘坐小2、小2（區間車）前往。欲自行開車，可由成功路交流道，往東湖方向左轉金龍路，再經碧山路，即可循路標至碧山巖停車場，適合假日帶著親友與相機，在山林、花海與微風中放鬆一下。

    雙心造型同心池規劃一年五期的花卉植栽。（大地處提供）

    雙心造型同心池規劃一年五期的花卉植栽。（大地處提供）

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