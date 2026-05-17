「高流金趴」百首華語金曲免費唱 辦桌市集同步開張

「高流金趴－K歌大包廂」演出卡司慶記KTV羅曼迪克。（高流提供）

高雄流行音樂中心配合金曲獎頒獎典禮盛會，6月27日將在駁二大義C10倉庫舉辦「高流金趴－Ｋ歌大包廂」，並加碼推出「真愛唱．戶外Ｋ歌包廂」，「辦桌」特色市集同步開張。

高流表示，自2022年金曲獎登入高雄以來，高流持續辦理活動呼應金曲盛事，並逐漸演變成擁有鮮明品牌風格的「高流金趴」，每年皆吸引大批歌迷朝聖，邁入第五屆的高流金曲主題活動，今年持續擴大規模與玩法。

請繼續往下閱讀...

不僅場外推出辦桌特色市集、「真愛唱．戶外K歌包廂」，場內邀來「精神指標」DJ賴皮MR. SKIN坐鎮，並找來首次加入金趴行列的郭書瑤、「跨界才子」李英宏 DJDIDILONG，與多個風格各異的DJ輪番登台，搭配超人氣Youtuber那那大師浮誇又幽默的主持風格，預計再度點燃高雄港邊最瘋狂的音樂夜。

「真愛唱．戶外Ｋ歌包廂」精選百首華語金曲，邀請民眾免費登台開唱，今年並特別加入J-POP主題元素，由DJ Oz接棒播放日語金曲，從90年代經典到平成潮流一次放送，「高流金趴－K歌大包廂」6月27日晚上7點至凌晨12點將於高流駁二大義C10倉庫熱力登場，預售單人票880元、限量雙人套票1580元，即日起於iNDIEVOX售票系統熱賣。

「高流金趴－K歌大包廂」主持人那那大師。（高流提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法