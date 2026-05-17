立院教文會明審預算 國教署預算縮減但高中職與校園建設逆勢增強

立院教文會明日實質審查教育部今年度預算，其中，國教署預算較去年縮減，但高中職與校園建設逆勢增強。（記者林曉雲攝）

立法院教育及文化委員會明（18）日開始實質審查教育部今（2026）年度預算，其中國教署今年度預算編列情形，總預算為1546.3億元，較上年度減少137.6億元、減幅8.2％，主要受到新財劃法施行影響，部分經費改由地方政府負擔，引發關注。不過，高中職教育、學校體育衛生及國立高中職校務基金等預算仍逆勢成長，高中職教育增加4.7億元、國立高中職校務基金增加6.3億元，顯示中央仍持續挹注高中職教育與校園建設。

根據國教署預算總表，高級中等學校教育編列269.5億元，較去年增加4.7億元，主要新增無人載具產業發展統籌型計畫6.2億元、高中數位學習及科技相關計畫4.5億元、雙語生活化校園學習計畫4億元，以及竹竹苗公立高中校舍新建整建計畫3.3億元。另編列95.7億元補助高中職學生學費與拉近公私立學校學雜費差距，並投入18.3億元加強技職教育相關經費。

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國教署說明，國中小教育預算編列166.6億元，較去年減少38.5億元，主要是配合新財劃法施行調整。雖然總額下滑，但仍持續推動雙語教育、弱勢學生扶助與教師人力補充等政策，包括補助國中小教育人力與代用國中經費98.7億元，其中國小每班1.65師合理員額約15億元、增置國中教學人力約5.5億元。

在學前教育方面，今年度編列605億元，較去年減少90.3億元，同樣受財劃法調整影響，但「少子女化對策計畫2.0」仍占大宗，2歲至未滿6歲幼兒教育與照顧經費達600.1億元，顯示中央持續投入幼兒教育與托育支持。

此外，特殊教育編列48億元，其中30.1億元用於地方政府推動學前及12年國教特教工作，另投入4.5億元提升特教學生助理人員服務品質。學生事務及校園安全教育則編列36.9億元，其中專任輔導教師、學生輔導諮商中心與專業輔導人員經費達20.3億元，性平、霸凌防制與正向管教相關經費也有4.2億元。

學校體育衛生教育預算逆勢成長至32.5億元，增加4.7億元，主要用於學校運動場地設備改善、學生團體保險及校園健康政策。其中學生團體保險相關經費達10億元，多元生理用品推動方案則編列1億元。

國教署指出，國立高級中等學校校務基金115年度編列337.8億元，較去年增加6.3億元，將補助145所國立高中職基本需求、校舍與設備更新，持續改善校園教學環境。

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