新北鼓藝節20週年「震鼓爍今」 台日大師聯擊

2026新北市鼓藝節開幕式首場由「優人神鼓」藝術總監黃誌群（右）率隊，與「响仁和」鼓藝工坊國寶大師司阜王錫坤（左）同台演出。（記者黃政嘉攝）

2026新北市鼓藝節邁入第20週年，開幕場今天（16日）、明天在新莊體育園區陽光草坪登場，邀請來自日本「太鼓傳奇」HA-Hi-Fu三位太鼓大師、「武士音樂」團體ZI-PANG、韓國HATA等國際知名團隊跨海來台慶賀，「優人神鼓」擔綱壓軸，。

新北市文化局說，今年以「震鼓爍今」為題，開幕式首場由「優人神鼓」藝術總監黃誌群率隊，與「响仁和」鼓藝工坊國寶大師司阜王錫坤、傳人師傅王藤聯袂登台演出。

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今天開幕在震撼節奏中傳遞文化薪傳的動人力量，緊接著有日本太鼓傳奇林田博幸、披田野修一、藤本吉利3位大師與鼓藝節藝術總監陳文吉共擊20週年新曲，節奏明快以及充滿爆發力的演出，為跨國合作留下經典畫面。

副市長劉和然說，新北市鼓藝節邁入第20年的里程碑，有重大文化傳承意義，從新莊出發，既是對歷史的致敬，也是文化傳承的起點，適逢20週年，市府也推動國際表演團隊到城市與偏鄉入校交流，同時推廣樂齡擊鼓，展現鼓藝不分年齡，鼓動身心健康。

文化局說明，開幕演出陣容展現極高的藝術水準與文化厚度，從在地「歐鼓特青少年鼓藝團」與「新莊鼓藝團」青春活力開場，接著由「海馬樂團」推開新莊廟埕的紅漆木門，將香火化作遠征足跡，展現台灣人如鋼鐵般的堅毅信仰；「身聲擊樂團」則以身體為樂器，在嬉遊間與萬物跳躍，帶領觀眾體會如脈搏般跳躍的生命美好，還有「Samurai Music ZI-PANG」帶領全場進入心、技、體合一的絕對領域，見證職人堅持到底的態度；壓軸由「優人神鼓」擔綱，在雷霆棒喝後引領觀眾歸於沉靜，在止息中震出當下的存在。

明天開幕場下午仍有文創市集，匯聚手作、設計與美食，還有精彩的「爍今」場演出，5月23日在三峽長福巖祖師廟，5月24日的八里新北市永續環境教育中心前巡演，相關活動資訊可上新北市文化局官網、臉書粉專查詢。

日本太鼓界三大巨擘：藤本吉利、林田博幸、披田野修一與台灣御鼓坊陳文吉共擊。（記者黃政嘉攝）

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