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    首頁 > 生活

    台中媽祖文化節明華園梧棲演出 盧秀燕贈朝元宮「德澤萬民」匾額

    2026/05/16 21:58 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕贈朝元宮「德澤萬民」匾額。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕贈朝元宮「德澤萬民」匾額。（記者張軒哲攝）

    「2026台中媽祖國際觀光文化節」壓軸場次今（16日）晚於梧棲朝元宮登場，邀請「明華園日字戲劇團」演出經典戲碼《青陽大大爺》，市長盧秀燕致贈「德澤萬民」匾額，感謝廟方長年守護地方、熱心公益，並肯定與市府攜手推動藝文展演，串聯宗教信仰、表演藝術與觀光能量，展現台中宗教文化魅力。

    盧秀燕表示，朝元宮媽祖已有近400年歷史，是全國歷史悠久且香火鼎盛的重要媽祖信仰之一，長年庇佑台灣與台中，令人心懷感恩。慶祝農曆三月媽祖聖誕，市府特別邀請享譽國內外的明華園演出，希望藉由精彩戲曲演出慰勞地方鄉親，讓民眾在參拜媽祖之餘，也能欣賞台灣傳統藝術之美。

    立法院副院長江啟臣表示，媽祖文化對台中海線地區具有深厚意義，透過宗教活動結合戲劇演出，讓民眾每年都能拜媽祖、看好戲，持續傳承台灣珍貴的宗教與藝文文化。

    民政局長吳世瑋指出，朝元宮也長期投入公益慈善、文化保存與社會服務，並積極參與台中媽祖國際觀光文化節，讓信仰結合教育、文化與觀光能量，展現宗教場域多元價值，期盼持續傳承在地信仰底蘊，帶動地方發展。

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