金門聖祖公司頒獎學金 總經理陳緣姿：珍惜讀書機會學成返鄉服務

金門聖祖股份有限公司舉行「水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，總經理陳緣姿（左）勉勵獲獎同學，珍惜讀書的機會，奮發向學。（聖祖公司提供）

金門特產業的公益領頭羊聖祖股份有限公司今天在金門港旅運中心舉行「水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，總經理陳緣姿勉勵18名獲獎同學，珍惜讀書的機會，奮發向學，未來學成返鄉服務，回饋社會。

聖祖公司董事長葉錦湖、總經理陳緣姿夫婦都是四年級生，生長年代金門處於軍管，不僅求學不易，經濟條件不佳。夫婦胼手胝足，事業有成，開始思考「取之社會，反哺教育」理念，2002年創立尚義機場獎學金，並將這分精神延伸到事業版圖擴及的水頭商港，2022年起更擴大規模到全縣中小學及大學，公益足跡跨24個年頭，受益學生逾3000人。時值金門港新建旅運中心啟動試營運，獎學金仍延續辦理更具意義。

請繼續往下閱讀...

副縣長李文良應邀頒獎，肯定聖祖企業回饋社會的用心，正是當今凝聚社會正能量的動力；他也感謝各企業共同加入公益，讓金門成為更有溫度的社會。

陳緣姿說，獎學金不僅是肯定學子過去的努力，更是對未來的期許，希望學子能乘風破浪、再創佳績。「企業走到哪裡，愛心隨到哪裡」，期盼這分對社會的關懷能在學子心中播下善的種子，讓愛心持續在地方傳遞。

金門聖祖股份有限公司總經理陳緣姿勉勵獲獎同學，珍惜讀書的機會，奮發向學，未來學成返鄉服務，回饋社會。（聖祖公司提供）

金門聖祖股份有限公司在金門港旅運中心舉行「水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，由總經理陳緣姿（坐者右四）主持，副縣長李文良（坐者右三）也專程為學子打氣加油。（聖祖公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法