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    迎520！嘉義大福興宮月老駐駕商場 「脫單大改造」助單身男女覓良緣

    2026/05/16 21:49 記者王善嬿／嘉義報導
    為幫助單身男女順利脫單，嘉義市大福興宮請出月老神尊駐駕商場。（民眾提供）

    為幫助單身男女順利脫單，嘉義市大福興宮請出月老神尊駐駕商場。（民眾提供）

    5月20日（諧音我愛你）網路情人節將至，為了鼓勵單身男女放下手機，在現實中尋找真愛，建廟360年的嘉義市大福興宮突破傳統，請出月老神尊駐駕秀泰生活嘉義店，結合建立正確交友觀工作坊，還有美學團隊為單身男女進行穿搭與儀態改造，內外兼修提升脫單率，盼能覓得良緣。

    活動5月16、17日在秀泰生活嘉義店舉行，大福興宮攜手嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會、婦女團體與家庭教育中心，提供「神明一條龍」服務，現場除了宣導防範網路詐騙，為單身男女穿搭、儀態大改造，還特製「月老許願卡」讓單身男女祈求正緣，現場聯誼交友。

    大福興宮主委曾東本說，希望月老幫單身男女牽起紅線，接著成家、立業、生小孩，將信仰與現代育兒支持結合，要陪伴年輕人「敢婚、願生、能養」。

    大福興宮總幹事蔡坤章說，建廟360週年，月老的紅線已經牽了3個多世紀，近年少子化嚴峻，網路交友詐騙頻傳，面對年輕一代不婚不生情形，廟宇思維也要進步，跨界合作守護嘉義走向下一個百年。

    嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉說，穩定的婚姻幸福感是提升生育率的根本。希望藉由神明助攻與專業資源協助，鼓勵年輕人勇敢脫單，自信地加入育兒行列。

    嘉義市大福興宮主委曾東本請月老神尊駐駕商場。（民眾提供）

    嘉義市大福興宮主委曾東本請月老神尊駐駕商場。（民眾提供）

    嘉義市大福興宮月老駐駕商場，推出穿搭改造等一條龍服務。（民眾提供）

    嘉義市大福興宮月老駐駕商場，推出穿搭改造等一條龍服務。（民眾提供）

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