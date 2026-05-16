金針花大神出手！彰化小學生募畢旅基金 手作義賣生意搶搶滾

彰化縣花壇鄉文祥國小學生義賣手作品籌募畢旅基金，首次搭上金針花海人潮，廟方特別炸金針花給小朋友吃。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

彰化縣花壇鄉文祥國小畢業旅行，都由學生透過義賣手作品來籌募畢旅基金，今天（16日）首次前進花壇虎山巖，在滿山金針花大神的幫助下，義賣成績非常漂亮，讓小朋友都開心極了，狂謝金針花大神出手圓夢。

文祥國小校長楊素綾今天帶著國小五年級的學生，來到虎山巖義賣，以往大多是參加市集活動，這是第一次趁著金針花季，看上觀光客人潮多，在虎山巖主委林天潤的支持下來擺攤義賣，不只如此，還炸金針花給小朋友品嘗。

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文祥國小的手作義賣品，劉厝村長陳懷盛也來力挺，縣議員李成濟也來為小朋友加油打氣，而人氣就是買氣，義賣成績很好，讓小朋友還想預約下次再來。

花壇虎山巖委員葉尚雯表示，今天許多遊覽車都載來滿車的遊客來賞花，目前花期在第一期尾聲，預計5月底就要進入第二期花，讓金針花海繼續金黃飽滿。

彰化縣花壇鄉文祥國小學生義賣手作品籌募畢旅基金，首次搭上金針花海人潮。（民眾提供）

彰化花壇虎山巖金針花海進入第一期尾聲，民眾都打扮光鮮亮麗來打卡。（民眾提供）

彰化縣花壇鄉文祥國小學生義賣手作品籌募畢旅基金，首次搭上金針花海人潮。（民眾提供）

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