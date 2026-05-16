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    人氣航海王千陽號登陸 宣告「2026淡江航海趣」新航道啟航

    2026/05/16 22:06 記者黃政嘉／新北報導
    「2026淡江航海趣」高達12公尺的「千陽號」主燈，今於淡水河口啟航熱血航程至7月12日。（記者黃政嘉攝）

    「2026淡江航海趣」高達12公尺的「千陽號」主燈，今於淡水河口啟航熱血航程至7月12日。（記者黃政嘉攝）

    新北市「2026淡江航海趣」今晚在淡水金色水岸盛大啟航，新北市長侯友宜、觀光旅遊局長楊宗珉，以及全球知名日本動漫《航海王》主角「魯夫」，共同點亮高達12公尺的「千陽號」主燈，於淡水河口啟航熱血航程，一路展開奇幻冒險至7月12日。

    觀旅局指出，活動結合「淡江大橋通車」里程碑，將淡水河口轉化為《航海王》故事中的「新航道」，活動最大亮點為高聳的「千陽號」坐落於金色水岸邊，結合氣膜藝術與鋼構技術打造巨大船體，今開幕就吸引大批粉絲朝聖，並於特定時段開放民眾上甲板，搶先體驗航海王氛圍、遠眺淡江大橋。5月17日起每晚6點至8點半，每半小時展演結合光束與煙霧特效的「啟航燈光秀」，相關裝置也亮燈至晚上10點。

    侯友宜、楊宗珉今在千陽號前共同啟動五彩斑斕的光束、煙霧特效，「啟航燈光秀」瞬間照亮淡水夜空，震撼場景讓民眾看得目不轉睛，侯友宜並帶眾人登上「千陽號」，象徵向前邁進的力量與未來的願景。

    侯友宜說，淡江大橋的通車不僅大幅縮短淡水與八里間的交通時間，更象徵新航線的開啟，此次活動跨界聯名《航海王》，正是希望傳遞冒險、勇氣與夥伴情誼，邀民眾到淡水金色水岸，感受不一樣的河岸風情。

    展區內還有5公尺高的「人氣通訊生物．電話蟲」與「港灣守護者．喬巴」大型氣膜裝置，以及首次在台灣曝光、高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，晚間6點15分起，每小時的15分及45分進行燈光展演，不過今天因風勢較大，「魯夫」未充氣；整體設計將《航海王》經典篇章轉化為光影地景，如《光之龍宮》拱門引領民眾走進深海幻境、《空中漂浮之島》再現空島的神秘氣息。

    觀旅局說，此次活動也結合淡水、八里商圈推出AR「電子集章」尋寶趣，民眾跟著尋寶地圖，使用手機掃描隱藏的專屬QR Code，透過AR互動收集專屬圖章，集滿6個圖章，可兌換限量《航海王》特製圓扇，此外有淡水及八里商圈最低9折優惠、合作旅宿住房優惠。

    新北市長侯友宜（右3）、新北市觀旅局長楊宗珉（右1）今登上「千陽號」，象徵向前邁進的力量與未來的願景。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（右3）、新北市觀旅局長楊宗珉（右1）今登上「千陽號」，象徵向前邁進的力量與未來的願景。（記者黃政嘉攝）

    「2026淡江航海趣」展區設置航海王相關大型氣膜裝置，右1為「港灣守護者．喬巴」。（記者黃政嘉攝）

    「2026淡江航海趣」展區設置航海王相關大型氣膜裝置，右1為「港灣守護者．喬巴」。（記者黃政嘉攝）

    「2026淡江航海趣」今開幕，吸引眾多航海王粉絲拍照朝聖。（記者黃政嘉攝）

    「2026淡江航海趣」今開幕，吸引眾多航海王粉絲拍照朝聖。（記者黃政嘉攝）

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