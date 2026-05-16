潮州「賽神蝦」首位三料冠軍出爐 402克泰國蝦王破紀錄

今年奪冠公蝦首度突破400大關。（記者陳彥廷攝）

屏東縣潮州鎮為推廣鎮內特產「泰國蝦」，已舉辦8屆「賽神蝦」，廣邀全台灣養殖戶前來參加，今天賽事於潮州鐵道園區登場，沒想到首隻突破400克的「台灣蝦界巨巨」就在今天面世，養殖者涂健穎以402公克公蝦登上王座，而系出同門的母蝦同樣也打破紀錄奪下后冠，他一舉成為賽事史上首位「三料冠軍」。

潮州泰國蝦養殖面積約有250公頃左右，為國內泰國蝦養殖重鎮，而肥美的泰國蝦在何處都能成為桌上佳餚。為讓更多人認識特產，鎮公所開始推廣泰國蝦，並以淡水蝦能養到極為巨大的特性作為賽事主軸，打造「賽神蝦」活動。

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獨特的比賽形式也吸引全台養殖戶前來參加，賽事分為公蝦、母蝦及混合組，設立高額獎金，讓養殖戶除了一般出貨的16尾/斤大小，也能比拚專精養大的技術、把蝦養肥。地主不漏氣，幾乎每年的蝦王、蝦后皆是在地人奪得，今年3個組別的冠軍皆為同一人，且公蝦402克、母蝦269克、混合達671克，全部破紀錄，連「霸榜」的數量也破紀錄。

「死到剩7隻！」涂健穎笑說，為了參加比賽，原本在2年前的比賽後共養了30多隻，養了長達19個月，等於是錯過其中1年的比賽，最後剩下7隻存活，挑出冠軍出來比賽，沒想到首度參賽就連破紀錄；全家都養泰國蝦的他說，回家一定要跟爸媽姊姊分享好消息。

涂健穎（中）勇奪今年「賽神蝦」三料冠軍，右為潮州鎮長周品全、左為潮州鎮公所主秘王建元。（記者陳彥廷攝）

涂健穎的公蝦如成人手大小。（記者陳彥廷攝）

賽神蝦不只養殖戶出席，親友團也都前來。（記者陳彥廷攝）

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