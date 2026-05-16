為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    找餐廳別只看好評！醫師揭密：負評集中在「這問題」一定不雷

    2026/05/16 21:17 即時新聞／綜合報導
    許多人找餐廳時，都會觀看Google評論作為參考。示意圖。（資料照）

    許多人找餐廳時，都會觀看Google評論作為參考。示意圖。（資料照）

    許多人找餐廳時，都會觀看Google評論作為參考。不過，腎臟科醫師羅翊中分享，他查餐廳時其實都會先看「負評」，如果負評集中在店家的態度問題，那這間店通常都不會太雷。貼文曝光後，網友也深感共鳴，「其實有些五星好評的更雷」。

    羅翊中在Threads發文表示，他查餐廳評價都不會太在意五星評論，通常他都會仔細觀察負評，如果一星負評集中在「服務態度不佳」、「老闆臉很臭」、「口氣很不耐煩」等問題，那該餐廳的食物通常都不會太雷。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「我也是，去吃飯的又不是去幹嘛的，服務只要基本的互相就好，衛生跟好吃才是重點，其他的60分就可以了」、「我去香港玩的時候，大家還特別跟我說，要找那種老闆臉特別臭的」、「還真是，而且大部分去了也不會感受到態度不好」、「其實有些五星好評的更雷」、「沒錯，我的愛店幾乎都是只有三顆星而已，然後負評都是環境老舊態度不佳不耐煩之類的」、「如果負評都是態度問題不是餐點不好吃，那真的不怕踩雷」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播