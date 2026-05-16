找餐廳別只看好評！醫師揭密：負評集中在「這問題」一定不雷

許多人找餐廳時，都會觀看Google評論作為參考。示意圖。（資料照）

許多人找餐廳時，都會觀看Google評論作為參考。不過，腎臟科醫師羅翊中分享，他查餐廳時其實都會先看「負評」，如果負評集中在店家的態度問題，那這間店通常都不會太雷。貼文曝光後，網友也深感共鳴，「其實有些五星好評的更雷」。

羅翊中在Threads發文表示，他查餐廳評價都不會太在意五星評論，通常他都會仔細觀察負評，如果一星負評集中在「服務態度不佳」、「老闆臉很臭」、「口氣很不耐煩」等問題，那該餐廳的食物通常都不會太雷。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「我也是，去吃飯的又不是去幹嘛的，服務只要基本的互相就好，衛生跟好吃才是重點，其他的60分就可以了」、「我去香港玩的時候，大家還特別跟我說，要找那種老闆臉特別臭的」、「還真是，而且大部分去了也不會感受到態度不好」、「其實有些五星好評的更雷」、「沒錯，我的愛店幾乎都是只有三顆星而已，然後負評都是環境老舊態度不佳不耐煩之類的」、「如果負評都是態度問題不是餐點不好吃，那真的不怕踩雷」。

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