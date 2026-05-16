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    首頁 > 生活

    彰化火車站商圈一位難求 和樂戲院、台鐵舊宿舍停車場估年底營運

    2026/05/16 20:22 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化火車站旁的和樂戲院原址計畫譬建為機車停車場，可望今年底啟用。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站旁的和樂戲院原址計畫譬建為機車停車場，可望今年底啟用。（記者劉曉欣攝）

    動起來！彰化火車站商圈停車一位難求，民眾苦等「和樂戲院」原址空地轉型的停車場，以及台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，卻遲遲等不到，如今傳來好消息，兩處都可望在年底啟動停車場的營運。

    彰化市長林世賢說，「和樂戲院」原址闢建為機車停車場，土地較為複雜，只有5成3土地是市公所持有，其餘是私人土地，花費多年終於取得半數地主同意，但多次流標，闢建時間一再延後。如今已重新規劃，預計完成上網招標，可望年底啟用。

    三民路彰化舊宿舍與貨運服務所闢建停車場部分，台鐵公司說，相關拆除工程預計9月完成驗收，後續已納入彰化站南側停車場契約擴充範圍，10月辦理停車場規劃及建置作業，預計年底營運。

    彰化火車站商圈的停車位一位難求，違規停車嚴重，每到假日，整個火車站前道路大打結，因為停不到停車位，乾脆全擠在火車站前排隊等著接人，民眾抱怨不已。

    台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，計畫今年底營運。（記者劉曉欣攝）

    台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，計畫今年底營運。（記者劉曉欣攝）

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