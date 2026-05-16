彰化火車站商圈一位難求 和樂戲院、台鐵舊宿舍停車場估年底營運

彰化火車站旁的和樂戲院原址計畫譬建為機車停車場，可望今年底啟用。（記者劉曉欣攝）

動起來！彰化火車站商圈停車一位難求，民眾苦等「和樂戲院」原址空地轉型的停車場，以及台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，卻遲遲等不到，如今傳來好消息，兩處都可望在年底啟動停車場的營運。

彰化市長林世賢說，「和樂戲院」原址闢建為機車停車場，土地較為複雜，只有5成3土地是市公所持有，其餘是私人土地，花費多年終於取得半數地主同意，但多次流標，闢建時間一再延後。如今已重新規劃，預計完成上網招標，可望年底啟用。

請繼續往下閱讀...

三民路彰化舊宿舍與貨運服務所闢建停車場部分，台鐵公司說，相關拆除工程預計9月完成驗收，後續已納入彰化站南側停車場契約擴充範圍，10月辦理停車場規劃及建置作業，預計年底營運。

彰化火車站商圈的停車位一位難求，違規停車嚴重，每到假日，整個火車站前道路大打結，因為停不到停車位，乾脆全擠在火車站前排隊等著接人，民眾抱怨不已。

台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，計畫今年底營運。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法