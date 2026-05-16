桃園新台15線草溝恐成「隱形殺手」 公路局會勘研議安全警示

桃園大園新台15線的設施草溝。遭質疑沒有防護或警示設施。（桃園市議員徐其萬提供）

桃園市大園區新台15線全長6.4公里，即將正式通車，議員徐其萬接獲居民反映，新台15線兩側都設置2.5公尺寬的「設施草溝」，未種植喬木、沒設置反光與警示等設施，用路人恐誤判路型、成為易發生交通事故的「隱形殺手」；公路局表示，草溝原設計為排水使用，現已改噴灑草種方式施作，地方憂心安全疑慮等問題，將再會勘，如有必要，將研議警示方式，以提升用路人安全。

配合航空城徵收、桃園國際機場擴建辦理改線工程規劃的台15線，2021年10月間開工，單向規劃2線快車道、1線慢車道、2.25公尺寬的自行車道與人行道，近期終於要迎來正式通車，周邊居民卻發現，新台15線兩側的自行車道與慢車道間，都設置了草溝，「讓人看了就不放心」。

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後厝里長林有財說，鄰近道路旁的2公尺寬灌溉水路，都會設置實體護欄，2.5公尺寬的設施草溝卻沒設置任何防護措施，讓居民非常憂心，稍不小心，車輛或行人就可能跌落草溝；沙崙里長游素珠補充，目前新台15線仍有部分路段尚未設置路燈，夜間昏暗，加上設施草溝沒有防護措施，真的很危險。

徐其萬表示，設施草溝有滯洪、排水、維護景觀等功能，多規劃在公園、停車場等設施，若設置在道路上，應是為了種植喬木，相信只要種植喬木，用路人就容易判斷路型；新台15線的中央分隔島都設置了反光導標，尚未種植喬木的道路兩側，不該沒有任何警示設施。

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