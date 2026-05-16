日本血管炎藥物Tavneos通報20死 食藥署：無許可證、無專案進口

日本藥廠橘生藥品販售的血管炎藥物「Tavneos」（Avacopan）。（圖擷取自橘生藥品官網）

血管炎治療藥物Tavneos遭爆在日本造成20名患者死亡，該藥品製造業者日本橘生藥品工業呼籲暫停停止對新患者投藥。衛福部食藥署表示，經查該藥品於我國並無核准藥品許可證，且國內未執行該藥品之臨床試驗，且未有專案進口之記錄，國內亦無同成份藥品。

Tavneos的學名為Avacopan，主要用於治療抗嗜中性球細胞質抗體（ANCA）相關血管炎，此類疾病屬慢性復發的自體免疫疾病，導致血管發炎並損害腎臟與肺部，目前病因尚不完全明確，會因人種與區域而有不同的發生率。

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日本橘生藥品工業於近日通知醫療機構，呼籲暫停將血管炎藥物「Tavneos」開立給新患者，該藥品自2022年在日本上市以來，已通報20起用藥後死亡案例，且該藥廠發出警告，此項藥物可能存在嚴重肝功能障礙風險。

除日本的死亡通報，美國食品暨藥物管理局（FDA）上月也對Tavneos提出安全疑慮，並曾於3月底警告，部分患者用藥後出現嚴重藥物性肝損傷，另因該藥品涉及資料完整性與試驗數據問題，已提議撤銷其上市核准。

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