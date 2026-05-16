淡江大橋通車後首週末 上午車潮才紓解、下午又來賞日落

今天是淡江大橋通車後首個週末假日，上午10時起車輛湧入。（公路局提供）

台61線淡江大橋在5月12日正式通車，今天（16日）迎來首個週末假期，天氣晴朗吸引大量民眾前來嘗鮮體驗。今天上午10時起車輛湧入，淡水端開始車多壅塞，最尖峰時段車陣長達5公里。

交通部公路局北分局說明，上午啟動宣導分流改道，並與新北市交通局、警察局淡水、蘆洲分局協力宣導及疏導，車陣雖有紓解，但下午3時欣賞淡水落日的車潮再次湧現，目前北分局及警方持續分流疏導中。

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公路局北分局表示，明天（17日）是週日，氣象預報天候也是相當良好，預估淡江大橋周邊交通量與今天相同，為避免塞車影響出遊行程，建議用路人可多利用車流順暢的關渡大橋。北分局也特別呼籲民眾出門前，先查詢道路路況，儘可能避開易壅塞路段及時段。

公路局表示，行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114，及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231035。

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