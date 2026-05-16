下週穿短袖！高溫飆36度 中南部慎防午後雷陣雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

下週都可以穿短袖了！中央氣象署預報，明天起天氣逐漸好轉一點，下週二（19日）之後吹南風或西南風，氣溫更暖熱，北中南白天高溫接近36度，但中南部仍要注意午後雷陣雨。

氣象署預報員劉沛滕說，明、後兩天的天氣與今天有些類似，各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，特別要注意的是中南部山區及高屏地區有局部大雨。

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劉沛滕說，下週二（19日）之後轉為吹南風或西南風的天氣，水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部及其它山區有局部短暫雷陣雨，並持續到下週六（23日）。

「下週很暖熱，北部到南部白天高溫可能接近36度」，劉沛滕說，氣象署在這兩天已經對南部發布高溫資訊，下週會對更多地區同樣發布高溫資訊，白天普遍在32度左右，甚至可達36高溫，包括北部、中部、南部。

劉沛滕說，近期暫時沒有明顯的天氣系統影響台灣，所以下週天氣主要是暖、熱，白天注意高溫，中南部要注意午後雷陣雨。

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

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