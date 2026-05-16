交通非典模擬齊聚PF44 專家指導甩尾飄移、無人機與飛機操駕

PF44現場也有賽車飄移選手參展，邀請玩家體驗如何用模擬器練習上手，到真正用賽車考照圓夢。（記者吳柏軒攝）

初夏動漫、同人及模型玩家首選，「亞洲動漫創作展Petit Fancy PF44」今天（16日）在台北市花博爭艷館舉辦，現場交通模擬玩家也齊聚一堂，不僅有無人機、飛機等操作模擬機台，也首度找來賽車飄移競技教練，現場指導如何用模擬器實現「甩尾」圓夢，明天也有鐵道專家洪致文擺攤與鐵道迷交流。

PF44現場也舉辦「非典型專家博覽會」，齊聚各種交通模擬器。無人機專家、同人社團UAV實驗室作者Magana說，無人機在俄烏戰爭之後受到重視，台灣目前每年約4萬架機器維持飛行執照，飛手則有1萬5千到2萬人左右，但民航局無人機執照通過率約3成，因此，無人機模擬訓練也開始受重視，非典博覽會就擺放考試項目的模擬機台，包含定點起降與四面停懸、8字水平圓等，估計先有10幾小時模擬訓練，再經3天共24小時實際操機，考照通過率可達7成。

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賽車則是許多人夢想，其中重要技巧是彎道「飄移」，即一般通稱「甩尾」，不少賽事專門針對該技巧舉行，調酒師布雷德就說，自己也想一圓飄移甩尾夢，而過往賽車門檻高，如今可用模擬器踏入該領域；其教練Matt陳竑淵更說，自己就是「一般人」，8年前用模擬器自學甩尾，後來考證照時才借車上陣，成功通過，而模擬器到真實開車，差別在G力，但自己案例也證實可以克服。

此外，創角數位公司執行長羅際明也帶著國產原創的機甲IP「奇點特攻」登入PF44，羅際明說，角色構想至少7年以上，除了設計故事，更與國內模威科技公司合作，引用其大型骨架專利技術，打造出150公分高、碳纖維可動式骨架模型，有別一般可動式模型受限材料無法大型製作，而大型公仔卻又因材質問題沉重易碎，機甲模型不僅多處可動，還可拆卸裝箱，未來盼持續推廣原創IP發展。

而鐵道界研究權威、國家鐵道博物館籌備處首任主任洪致文明天參與PF44的非典博覽會，預計帶來自己作品與鐵道相關物件，與粉絲交流互動。

PF44現場也有賽車飄移選手參展，邀請玩家體驗如何用模擬器練習上手，到真正用賽車考照圓夢。（記者吳柏軒攝）

PF44現場也有賽車飄移選手參展，邀請玩家體驗如何用模擬器練習上手，到真正用賽車考照圓夢。（記者吳柏軒攝）

PF44也舉辦「非典型專家博覽會」，現場提供飛機模擬器供玩家體驗，一旁還有專家指導。（記者吳柏軒攝）

PF44也舉辦「非典型專家博覽會」，現場提供飛機模擬器供玩家體驗，一旁還有專家指導。（記者吳柏軒攝）

PF44場內也舉辦「非典型專家博覽會」，有航空迷找來各種飛機淘汰下來的材料或零件，再利用製成各種特色收藏品。（記者吳柏軒攝）

創角數位公司旗下打造國產原創機甲IP「奇點特功」，特色是高達150公分的模型機甲，全身多處可動，採用國內碳纖維骨架專利。（記者吳柏軒攝）

PF44場外也有許多Cosplayer吸引眼球。（記者吳柏軒攝）

PF44場外也有許多Cosplayer吸引眼球。（記者吳柏軒攝）

PF44匯聚許多Cosplayer到場，如Coser打扮為日本動漫「鏈鋸人」的蕾潔，吸引許多鏡頭。（記者吳柏軒攝）

PF44場外也有許多Cosplayer吸引眼球。（記者吳柏軒攝）

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