屏東國際棒球場進度超前 卓揆：未來國內唯一搭高鐵可直達球場

屏東國際棒球場工程進度超前，行政院長卓榮泰（前左3）指示運動部多給地方協助。（記者葉永騫攝）

屏東國際棒球場工程進度超前，明年可以完工，行政院長卓榮泰表示，屏東國際棒球場鄰近高鐵屏東車站特定區，將是國內唯一可搭乘高鐵直達的國際級球場，未來積極爭取國內外職棒進駐春訓，並結合各項賽事，吸引在地民眾與國內外觀光客前來觀賽，帶動更多商機，落實賴清德總統「讓國人更健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣」願景。

卓榮泰指出，中央已協助屏東縣政府推動潮州棒球場興建、九如鄉運動公園整修等改善工程，屏東縣立國際棒球場為具有1萬5000席位的A級棒球場，總經費超過25億元，由中央核定補助7億5000萬元，屏東縣自籌17億5000萬元，顯見對棒球的重視。屏東國際棒球場鄰近高鐵，步行可及，南台灣氣候環境宜人，未來球場硬體建設完成後，也期待能引進更多商業活動，帶來更多商機，幫助球場永續經營。

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卓榮泰說，屏東曾培育出無數優秀的棒球選手，包括徐生明、李居明、洪一中、彭政閔、張泰山、潘威倫等眾多優秀球員，美和中學的曾紀恩教練帶動台灣三級棒球的成長，讓台灣棒球實力如今高居世界排名第二，未來讓我們更有雄心壯志，在即將到來的名古屋亞運、2027年世界棒球12強賽中取得佳績，也期盼通過這些奧運資格賽，成功取得參加2028年洛杉磯奧運的門票。

屏東國際棒球場工程進度超前，明年就能完工。（記者葉永騫攝）

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